Braga vai receber de 4 a 6 de setembro mais uma edição da Noite Branca, anunciou esta terça-feira o município, acrescentando que o evento cultural deste ano “assume uma nova identidade visual e recupera o seu espírito original”.

“De 4 a 6 de setembro, a cultura volta a ocupar as ruas de Braga. Sob o novo posicionamento Em Braga, a noite tem outro ritmo, a Noite Branca de 2026 assume uma nova identidade visual e recupera o seu espírito original: uma cidade em festa de portas abertas, onde o acesso à arte dita o pulso da noite”, adianta a câmara, em comunicado.

Segundo a autarquia bracarense, “ainda que a arte contemporânea e a vivência urbana sejam os grandes cabeças de cartaz, a banda sonora da cidade está já a ganhar forma”.

“Nos dois grandes palcos instalados na Praça Municipal e na Avenida Central subirão alguns dos nomes mais reconhecidos da música nacional e lusófona: Ana Moura, Tiago Bettencourt, GNR, Fernando Daniel, Papillon, Slow J, Mizzy Miles e Anselmo Ralph. O encerramento da programação musical ficará a cargo de Bárbara Tinoco, no domingo”, revela o município.

A Noite Branca de Braga apresenta-se este ano “com uma identidade renovada, mais sóbria, contemporânea e preparada para evoluir ao longo das próximas edições“, lê-se no comunicado, acrescentando que “esta nova linguagem não rompe com o percurso histórico do evento, mas assinala uma nova etapa na forma como este se apresenta, comunica e se consolida na memória do público”.

“O ponto de partida conceptual para esta edição é a luz. É ela que cria contrastes, projeta sombras, revela detalhes e altera a perceção dos espaços, transformando aquilo que julgávamos conhecer. É esta capacidade camaleónica que inspira a nova marca e lança o desafio primordial a cada visitante: A mesma cidade. Outra forma de a ver”, indica a Câmara de Braga.

A edição de 2026, de acordo com o município, reforça o cuidado com o espírito original do formato Noite em Branco, salientando que “muito para lá dos grandes palcos, o evento é um convite para explorar Braga sem destino marcado”.

“Os museus e equipamentos culturais da cidade voltam a abrir portas em horário alargado e com entrada gratuita. Exposições, performances, instalações artísticas, programação para famílias e o património reinventado integram uma experiência ampla, plural e altamente acessível”, revela a autarquia bracarense.

Nas próximas semanas, e até à apresentação do livro de programação oficial do evento, no final de agosto, o município diz que vai continuar a anunciar novos momentos, desvendando as propostas artísticas dos museus, as novas instalações e as dinâmicas que darão forma às ruas decoradas a rigor.