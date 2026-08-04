A empresa tecnológica norte-americana SpaceX anunciou esta terça-feira que registou prejuízos de 541 milhões de dólares (470 milhões de euros) no segundo trimestre, uma redução de perdas de 46,3% relativamente ao período homólogo.

Fundada por Elon Musk, a SpaceX tinha registado entre abril e junho do ano passado 1.008 milhões de dólares (875 milhões de euros) de prejuízos.

As contas agora apresentadas são as primeiras trimestrais da empresa após a sua estreia em bolsa, a 12 de junho.

Apesar de ter reduzido praticamente para metade as suas perdas trimestrais, no conjunto dos seis primeiros meses do ano o resultado da SpaceX foi negativo em 5.488 milhões de dólares (4.763 milhões de euros), 257% acima das perdas de 1.536 milhões de dólares (1.333 milhões de euros) que registou no primeiro semestre de 2025.

Por outro lado, as receitas da empresa somaram no trimestre 7.814 milhões de dólares (6.782 milhões de euros), um aumento de 92% em relação ao ano anterior, impulsionadas pelo crescimento de 65,8% do negócio de conectividade, que inclui os satélites Starlink, com uma faturação de 4.291 milhões de dólares (3.724 milhões de euros).

Além disso, a divisão de inteligência artificial (IA) da SpaceX atingiu um volume de negócios no trimestre de 2.561 milhões de dólares (2.223 milhões de euros), um aumento de 247% em relação ao ano anterior, enquanto o negócio espacial gerou receitas de 962 milhões de dólares (835 milhões de euros), um crescimento de 29% em relação ao segundo trimestre do exercício anterior.