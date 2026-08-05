Uma mulher de 47 anos foi detida em Londres sob suspeita de esfaquear quatro homens em Covent Garden, no centro da capital, avança a Polícia Metropolitana de Londres, citada pela BBC. Não é conhecida a causa dos ataques, mas as autoridades acreditam que terá sido um episódio relacionado com “problemas de saúde mental”, e apreenderam uma tesoura no local do crime.

“Embora a investigação ainda esteja em fase preliminar, gostaríamos de tranquilizar a comunidade, afirmando que acreditamos tratar-se de um incidente isolado, relacionado com a saúde mental”, refere a polícia de Camden, no X.

Four men – aged 34, 39, 42, and 52 – were found with stab wounds and assessed at the scene by paramedics. They were taken to hospital where two remain with injuries that are not believed to be life-threatening or life changing. The other two victims have since been discharged. pic.twitter.com/j9cYgvTCiJ — Camden Police (@MPSCamden) August 5, 2026

O alerta foi dado aos serviços de emergência às 12h27, após quatro homens, com idades compreendidas entre os 34 e os 52 anos, terem sido esfaqueados e, posteriormente, hospitalizados, refere a Sky News. Dois dos homens sofreram ferimentos ligeiros, enquanto outros dois tiveram alta, avança a BBC.

“Atendemos quatro feridos no local e transportámo-los a todos com prioridade, por via rodoviária, para um centro de traumatologia de referência”, afirmam os serviços de emergência de Londres, em comunicado.

Aos meios de comunicação social britânicos, testemunhas relatam que a mulher atacou pessoas de forma indiscriminada. “Ela simplesmente começou a esfaquear pessoas aleatoriamente. Eu não vi nenhuma tesoura, mas ouvi dizer que era uma tesoura pequena”, afirmou o gerente de um restaurante à Sky News. Outra testemunha relatou uma altercação entre a suspeita e os três agentes que tomaram conta da ocorrência, e que estaria a “gritar de forma bastante incoerente”, enquanto gesticulava com a arma branca.

Arjan Gjorga, um trabalhador de um restaurante perto do local, revelou ao Guardian que a mulher é uma presença habitual naquele ponto da cidade. “Vejo-a constantemente, é uma pessoa sem-abrigo. Anda para cima e para baixo a pedir ajuda e vai à igreja que fica no topo da rua”, disse ao Guardian.

Uma das testemunhas, que não foi identificada, revelou à imprensa britânica que a mulher terá atacado as quatro pessoas no exterior do Teatro Shaftesbury.

(Atualizado às 7h48 de 6 de agosto)