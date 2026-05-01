A história do Punhos de Ferro deu um filme: “O boxe encaminhou-me para o bem. E assim nasceu o Orlando Jesus que está aqui hoje”

Portanto, só temos este memorial nas paredes do ginásio?

Muita coisa que vê aqui foi a minha santa mãe que guardou. A minha mãezinha é que guardava os recortes e este jornais e fotografias. E lá fui buscar isto à gaveta que tinha no quarto dela, com as medalhas e tal.

Sabia que lhe guardava isto tudo?

Algumas coisas ela disse que tinha, mas eu nunca me interessei. Nunca me deu curiosidade de ir abrir a gaveta, mas a velhota lá guardava aquilo, e depois quando me deu na cabeça fazer um livro, há uns 10 ou 12 anos, fui buscar esses recortes.

Mas que livro é esse?

É isto aqui [segura um caderno de argolas onde reuniu e colou os recortes antigos]. Comecei a plastificar estas coisas todas, os panfletos, tudo o que tenho espalhado para aí no ginásio. Há muitas fotos que tenho ainda para pôr, mas não me tenho dado ao trabalho.

Como é que se dá a ideia de o Diogo Varela Silva fazer este documentário?

Conheço o Diogo por intermédio do Jorge Fernando, que me disse “tenho um rapaz que gosta muito de boxe”. Perguntou-me se ele podia vir treinar. E eu disse-lhe: “traz o rapaz, está comigo, está com Deus”. É quando começo a lidar com o Diogo. Ele começa a ver a minha história e a treinar e a analisar o meu comportamento, porque a gente analisa as pessoas. Lá pensou que isto dava uma situação bacana para fazer uma filmagem. Falou comigo uns dois ou três anos depois. Como confio muito nele, meti algumas coisas da minha vida na mão do Diogo e ele lá me transportou para as andanças do cinema.

Foi mais difícil fazer de Orlando entre câmaras ou de Orlando no meio do ringue?

O documentário é uma situação de conversa, o ringue é uma situação de jogo. Para estarmos no ringue temos que estar muito bem preparados.

Também é um diálogo à sua maneira.

Também é, o ringue é uma esgrima, uma condição física e mental onde temos que ter inteligência para não sermos agredidos e debitarmos golpes ao nosso oponente. Se não estivermos bem preparados, não vamos a lado nenhum. No filme, tive que rebobinar as minhas ideias e memórias e levar o Diogo às minhas bases para que ele pudesse mandar isto para a frente.

O Diogo contava que o conheceu antes das aulas de boxe, no começo dos anos 90, dos tempos do Johnny Guitar, onde ele estava na altura, e que o Orlando já punha a malta em sentido.

Oh, sim. Eu tinha um bar mais abaixo, O Truque, e como tinha uma arca de gelo muito grande, fazia 25 quilos de hora a hora, eles iam-me lá buscar gelo. E também iam lá cear porque aquilo fechava às sete, oito, da manhã. Já nos conhecíamos, mas não tínhamos confiança. Ele ainda era um miúdo.

Mas metia medo aos putos?

Não, o boxe não mete medo a ninguém. Sempre fui um rapaz humilde, tranquilo, nunca fui assim de agressividade. [“Não precisavas de fazer nada, a gente olhava para a tua cara e ficava logo assustado!”, corta Diogo]. Os problemas que eu tive toda a minha vida nunca foram causados por mim, foi sempre para defender terceiros, mais nada.

Mas em miúdo andava muito à pêra, como aliás conta no filme.

Andava, andava todos os dias. Se não andasse dez vezes à porrada por dia, não era dia para mim. Todos os dias havia batatada, isso era normal, mas os tempos eram outros. Estou a falar de há 50 e tal anos.

Ainda vivia na Ajuda?

Estava na Ajuda, nasci na Ajuda, sim. O tempo de antigamente era mais saudável, mas vivia-se menos do que hoje. Era mais carregado, era mais difícil viver naquele tempo, mas a gente ia para a cama com a porta aberta, os vizinhos entravam em casa uns dos outros. Era um tempo mais sério.

E de maior pobreza também?

Muita pobreza, muito analfabetismo, a medicina estava muito mal. Era a nossa vivência. Bem haja quando veio o 25 de Abril. Claro que há coisas como as redes sociais que vieram por bem, mas também vieram fazer mal. Há mais pessoas fora da legalidade.

Mais malandragem?

Há muito mais, e não há tanta seriedade. Antigamente cumprimentava-se uma pessoa e aquilo era uma escritura de mão fechada. Hoje não, mesmo com registos no conservatório, tentam-se enganar uns aos outros, agora veja bem.

Como era a fase do Parque Mayer após a Revolução?

O Parque Mayer fecha em 1952, ano em que joga o Rebordão, irmão da Amália, tio-avô do Diogo, e eu reabro em 1975. Nesse ano vem uma fornada de boxeiros que nascem ali, têm sete, oito anos de boxe, e fica-se no Parque Mayer graças ao senhor Carlos Santos, que era dono do Maxime, ao senhor Pepe, dono da Cova do Galo e do Gato Preto, e mais umas duas ou três pessoas que que não me recordo o nome. Havia o Francisco Brito, o “marechal do boxe”, ali está no centro desta foto [aponta para a parede].

Que lhe dizem estas imagens todas?

Estas pessoas traziam para dentro de nós todos os valores do boxe. Eu estou aqui por todos os boxeiros antigos. Agostinho Neves, Júlio Guedes, Júlio Martins, Carlos Rocha, Portugal Nunes, Belarmino Fragoso, Armando Pons, tenho vários na minha cabeça mas tem que ser com calma para me lembrar.