A incansável Katy Perry, o festão de Pedro Sampaio e um recinto melhorado: foi assim o primeiro dia do Rock in Rio Lisboa

Palavras de amor de São Tomé e Príncipe e um festão do Brasil

Atuar às 17h debaixo de 30 graus pode ser uma tarefa ingrata — para quem canta e para quem tem a tentação óbvia de procurar um sítio para se abrigar —, mas os Calema contrariam expectativas e é impossível chegar muito perto do Palco Mundo logo no primeiro concerto do dia. Com temas como A Nossa Vez, Onde Anda e Te Amo, os irmãos são-tomenses António e Fradique criam uma espécie de onda humana que vai puxando cada vez mais pessoas, envolvendo o Palco Mundo com muito mais gente do que é comum àquela hora.

Duas horas depois, estão no ar os leques amarelos, que começam a abrir e a fechar, marcando o ritmo para a entrada de um nome que toda a gente sabe em quantas sílabas se divide: “Pe-dro Sam-paio”. Fumo amarelo, confetti e “oh, DJ, mete um funk nessa po**a”! Que comece a festa com Pocpoc, No Chão Novinha e Galopa.

O palco está ocupado por uma pirâmide com vários níveis. Num deles estão os pratos de DJ, mas Pedro Sampaio, todo de preto vestido (incluindo óculos de sol), passa pouco tempo aí. “Eu sou o Pedro Sampaio do Brasil e é um prazer estar com vocês aqui, em Portugal”, diz.

À volta dele há uma trupe que dança e faz cambalhotas. Não há espaços por ocupar, não há momentos mortos. “Abraça quem tá do seu lado”, pede, e o público cumpre. Aliás, cumpre tudo o que ele pede e o que não pede. A festa é feita de um diálogo constante entre quem está em cima do palco e à frente do dito — e é assim durante uma hora inteira.

Nos leques amarelos lê-se “brazilian chaos e Pedro Sampaio” e há bandeiras com a mesma mensagem que vão circulando pelo palco. Pedro Sampaio acompanha coreografias, salta para cima do balcão, canta e desencadeia uma gritaria que é provável que chegue a Alcochete, do outro lado do Tejo. Isto porque se coloca de lado, flete um pouco as pernas e estica os braços. “É o cavalinho!”, grita alguém. “Também pode ser o jet ski”, contrapõe outra pessoa. Confirma-se, primeiro vamos à água com Jet Ski e a cantora Melody, que surge de capacete no topo da pirâmide.

Em Dançarina, Sampaio usa uma bandeira portuguesa pelas costas, mas está tudo à espera para montar o Cavalinho, que chega às 19h52. É impossível jurar que este cavalinho é o maior de sempre, mas pelo menos foi isso que ele desejou.

GIGANTE! Simplesmente Pedro Sampaio fazendo O MAIOR CAVALINHO DA HISTÓRIA com +100 MIL PESSOAS no #RockInRioBrasil ????????️ pic.twitter.com/DPNODOzLvM — SAMPAIERS (@sampaiers) June 20, 2026

Há dois anos, Pedro Sampaio arrastou uma multidão para o palco secundário, sendo agora promovido para o principal. É o segundo nome do alinhamento, atuando às 19h, mas vai certamente ser promovido para cantar mais tarde, ali mesmo (fica aqui feita a futurologia ou a sugestão).

Aos concertos do Palco Mundo podem assistir 100 mil pessoas, enquanto no Music Valley há espaço para 60 mil. Depois de Maninho e Nena, a cantora Audrey Nuna atrai curiosidade — sobretudo por dar voz à personagem Mira da banda Huntr/x no filme Guerreiras do K-Pop. A seguir a ela, Alok muda as agulhas para música eletrónica e puxa pelo público já depois da 1h e do fim do concerto de Katy Perry. O percurso até à saída faz-se por aqui e, por isso, há muita gente que vai ficando.

O Palco Super Bock abre dominado por temas em português, graças a Napa e a Bárbara Bandeira. Tanto esta última como Bebe Rexha conseguem juntar uma massa considerável de fãs, que cantam tão alto que é possível ouvi-los noutras extremidades do recinto.