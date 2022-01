A moura encantada que vive no castelo, a barba de São João Baptista e o crocodilo horroroso que o rio levou: as lendas da aldeia de Algoso

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No cima do cabeço da Penenciada, que se ergue a 600 metros de altura sobre o Rio Angueira, existe um castelo. Conhecido como o Castelo de Algoso, por estar próximo da aldeia do conselho de Vimioso, o monumento tem uma longa história que o liga aos primeiros reis de Portugal e à Ordem de São João do Hospital. Diz a lenda que, antes de ser dos cristãos, o castelo foi de um mouro, que governava com mão de aço as povoações da região. Com ele vivia uma filha, que se apaixonou por um fidalgo cristão. A pedido deste, a princesa facilitou a entrada dos cristãos no interior do castelo, resultando na derrota do exército do seu pai. Quando o rei mouro descobriu a traição, lançou um feitiço à filha e transformou-a em serpente, deixando-a nos subterrâneos da fortaleza a guardar, até ao seu regresso, um valioso tesouro.

O rei mouro nunca voltou, mas a princesa permaneceu nos subterrâneos, junto do tesouro. Há quem diga que os túneis vão desembocar à aldeia de Algoso e que é a moura que por vezes aparece nas noites de São João sentada sobre uma fonte sagrada a pentear os longos cabelos e a chorar a sua triste sorte. Assim que o sol começa a despontar no horizonte, desaparece e no seu lugar surge uma horrorosa serpente com um enorme cabeleira, que foge em direção à mina, cuja água o povo acreditava ter poderes curativos. Noutros tempos, a fonte sagrada de Algoso era alvo de romarias, sobretudo no dia de São João, quando os habitantes se banhavam nas suas águas, não em busca do tesouro da moura, mas da cura para os seus males.

Esta moura encantada não será única de Algoso. Na aldeia do distrito de Bragança, onde moram cerca de 281 pessoas, multiplicam-se as histórias sobre princesas que se transformam em serpente. Algumas delas foram recolhidas por Alexandre Parafita, professor universitário, investigador nas áreas da mitologia e património cultural imaterial e autor de vários livros sobre a tradição oral portuguesa. O mais recente, Mitologia Popular Portuguesa, publicado em novembro pela editora Zéfiro, inclui a lenda da moura encantada do Castelo de Algoso, numa versão que o investigador considerou mais credível. Mas existem outras variantes – e também outras histórias sobre estas figuras mitológicas. O capítulo de A Mitologia dos Mouros: Lendas, Mitos, Serpentes, Tesouros sobre o concelho de Vimioso reproduz nove lendas sobre mouras encantadas, cinco delas recolhidas pelo professor universitário na zona de Algoso, o que testemunha a riqueza da região.