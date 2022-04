A pintura antiga na coleção de Maria e João Cortez de Lobão: "É uma história de paixão"

“Gostamos sempre de deixar as coisas calar fundo, que elas falem no nosso coração. Há coisas pelas quais nos deixamos deslumbrar ao princípio e depois passamos em frente, há outras que no princípio são um grande choque e depois quanto mais vemos mais nos sentimos agarrados”, explica, por sua vez, Maria, ela filha do embaixador Leonardo Mathias. “Toda a coleção tem a ver com a nossa paixão. Não pretendemos saber tudo, porque não somos peritos no assunto e gostamos de saber a opinião de algumas pessoas, de várias e variadas pessoas, não é só uma visão, e tem que, à medida que as coisas se foram desenvolvendo, fazer sentido no corpo da coleção.”

O acervo do casal Cortez de Lobão “tem tomado uma dimensão de facto importante”, afiança Joaquim Caetano. “Há muito tempo que não se tem estado a fazer uma coleção de pintura antiga em Portugal desta dimensão. Temos que recuar aos colecionadores do século XIX para vermos uma só família com interesses em criar uma coleção assim. No final do século XIX há vários colecionadores importantes, o Burnay, por exemplo, antes dele os Palmela, que fazem compras e têm a ideia de constituir uma coleção, não só quadros para decorar a casa. No século XX temos o caso com escultura do comandante Vilhena, mas não houve coleções de pintura. Este é um fenómeno cultural muitíssimo interessante porque muitíssimo inusual na cultura portuguesa. No século XX, mesmo as coleções institucionais, de bancos e de fundações, voltaram-se quase todas para as artes contemporâneas. Há alguns colecionadores interessantes mas mais voltados para aquilo que antigamente se chamava a arte da expansão, a arte oriental, porcelanas, mobiliário, coisas ditas indo-portuguesas, isso é o colecionismo mais normal. Houve o caso, que aliás foi doado ao museu, da Coleção Barros e Sá, uma grande coleção de ourivesaria profana, que foi logo pensada pelo colecionador como quase complementar à do MNAA, que era de ourivesaria religiosa, e pouco mais”, conta Joaquim Caetano. “Praticamente não há grandes coleções de pintura antiga. Há coleções importantes que vinham por herança e que foram mantidas durante algum tempo, mas mais por essa via do que de uma atitude proativa”, garante o diretor do MNAA. “Muitas coisas foram dispersas, apanhámos algumas coisas no estrangeiro que já tinham sido de famílias portuguesas”, revela João Cortez de Lobão.

E como é que tudo começou? “Temos a sorte de vir de famílias onde a arte fazia parte do dia a dia, a gente habitua-se a conviver, nem percebe o que é, mas aquilo vai informando a nossa inteligência, o nosso imaginário, o nosso olhar. Casámos e começámos como todos os casais com as paredes vazias, um colchão no chão e vai-se construindo. À medida que íamos construindo, pensámos é uma pena ter uma parede vazia, embora não desgostemos de paredes vazias, porque sou muito minimalista, ninguém diria. Depois aparece qualquer coisa que nos fascina, que nos seduz, compramos, depois compramos outra, será que vale a pena, ah esta então é tão bonita”, relata Maria Cortez de Lobão. “Estamos sempre de acordo na fase final de aquisição, não necessariamente no início, estou a lembrar-me de um ou dois quadros em que ou eu ou a Maria não tínhamos a mesma paixão. Mas, quando não chegamos a nenhum entendimento, deixamos passar também. A ideia é ser uma coleção dos dois em que há uma força comum, uma paixão comum pela obra”, explica João Cortez de Lobão.