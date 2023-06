Esta segunda-feira, a cerca de um mês das eleições gerais em Espanha (que se realizam a 23 de julho), foram publicadas duas sondagens em jornais espanhóis de referência — no El Mundo e no El País. As duas davam a vitória ao Partido Popular (PP) com possibilidade de atingir a maioria absoluta no Congresso dos Deputados, à condição de se coligar com o VOX. O PSOE ficaria em segundo, mas dificilmente conseguiria governar, uma vez que a esquerda estaria longe de conseguir eleger os 176 deputados necessários para assegurar uma maioria.

Numa leitura mais aprofundada, os resultados enviam sinais mistos para os dois blocos em jogo. Na sondagem do El Mundo elaborada pela empresa Sigma Dos e que contou com 2.977 entrevistas, o PP desce face à do mês passado, enquanto o PSOE regista uma subida considerável — agora, os dois partidos estão apenas separados por 5,4 pontos percentuais. Mesmo assim, havia uma maioria absoluta de direita. Por sua vez, a sondagem elaborada pela 40dB para o El País e para a Cadena SER mostra um cenário distinto: os populares sobem, o PSOE estabiliza, o VOX cai.

Não há, portanto, uma tendência definida, com os dois blocos a fazerem de tudo para chegar à maioria absoluta. À direita, o PP e o VOX adotaram o lema “derrotar o sanchismo” com o líder popular Alberto Núñez Feijóo a garantir que a aliança à direita vai ter condições suficientes para governar Espanha, negando um futuro de conflito permanente entre os dois partidos. À esquerda, Pedro Sanchéz, o chefe do governo espanhol, tem colocado ao mesmo nível as duas forças políticas adversárias, lembrando os riscos que pode comportar um governo com a extrema-direita.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.