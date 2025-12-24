Alfred Hitchcock: o mestre que nunca filmou de mais

É costume dizer-se que o primeiro filme de Hitchcock ainda não era hitchcockiano. Que era só o de um jovem tarefeiro, a cumprir o caderno de encargos de um estúdio e de uma época. Que a marca do mestre tal como a conhecemos só começaria a aparecer a partir da terceira tentativa, com “The Lodger”, em 1927, revisitação da história de Jack, o Estripador, e primeiro grande êxito de bilheteira para Hitch. Pedimos desculpa por discordar. É claro que “The Pleasure Garden” (1925) é uma encomenda, uma época, o testemunho de um conjunto de limitações técnicas com que o realizador não teria de lidar depois; mas basta ver aquela sequência de abertura: logo no primeiro plano, uma escada – um dos seus elementos cenográficos favoritos – uma escada em caracol pela qual descem as pernas de belas mulheres. Mulheres que sobem ao palco d’“O Jardim das Delícias” para dançar, observadas pela perspetiva voyeur dos binóculos de um dos muitos homens que enchem a plateia.

Experimentação e risco formal, aos primeiros segundos, arriscando um travelling pelos espectadores e um plano subjetivo, dando-nos o ponto de vista desfocado para as beldades em palco de um homem e do seu monóculo. O humor na figura do produtor que esfumaça charuto nas laterais do palco, mesmo ao lado de um grande sinal de “proibido fumar”. O espectador que quer conhecer a estrela, Patsy Brand (Virginia Valli) e lhe confessa não querer viver sem aqueles caracóis dourados. E Virginia, que, como os historiadores gostam de assinalar, não era loura, ao contrário das futuras musas do mestre, mas que está a usar uma peruca loura, arranca um caracol da cabeleira e oferece-o ao velho baboso, dizendo-lhe algo como “não seja por isso”. Claro que é Hitchcock. Um Hitchcock de 25 anos, a executar uma encomenda, mas, mesmo assim, a não resistir a espreitar já pelas frestas da obra — a mesma que agora é recordada e adorada num ciclo que o cinema Nimas, em Lisboa, apresenta partir deste 25 de dezembro. Um Natal com a felicidade da reposição de 37 filmes.

Jardineiro de delícias

Em princípio, nada destinava Hitch a uma vida entre celebridades e as luzes da ribalta. Nasceu no Essex, em 1899, filho mais novo de uma modesta família da pequeno-burguesia, origens irlandesas e muito fervor católico. Educado num colégio de jesuítas, ficou a dever à pouca destreza física não ter ido parar à frente de combate mesmo nos derradeiros meses da Primeira Guerra Mundial. Em vez disso, foi trabalhar para a companhia de telégrafos, enquanto aprendia a desenhar em Belas-Artes, fazendo pequenos serviços e aproximando-se do mundo da criatividade; primeiro, como publicitário; depois, desenhador dos intertítulos que tinham, então, a responsabilidade de carregar o texto, num tempo de cinema ainda mudo. Aos poucos, começou a aventurar-se noutros departamentos: direção artística, cenografia, direção de produção, argumento, assistência de realização. Até chegar o dia de arriscarem entregar-lhe a cadeira de lona e o megafone.