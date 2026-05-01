"Auto da Casa" e uma história do Teatro Nacional D. Maria II: em 180 anos, o que faz um palco e o que faz um público?

Sem recorrer a entrevistas ou a testemunhos contemporâneos, o filme constrói-se a partir dos próprios arquivos, organizando-os num dispositivo que cruza memória e interpretação. “Perante todos estes materiais e colocando-os em perspetiva, a pergunta que se coloca é: ‘de que é que nós somos espectadores?’”, explica Tiago Bartolomeu Costa. O projeto, diz ao Observador, começou a ganhar forma no seguimento da exposição Quem és tu? — Um teatro nacional a olhar para o país, com curadoria e investigação do próprio. “Ao fazer esse levantamento, dei-me conta de que havia muita coisa que estava, em alguns casos, por identificar corretamente nos arquivos, e noutras que nunca tinha sido posta em perspetiva na sua relação com a memória de um teatro.”

Chegados a Auto da Casa, rompe-se com a noção de quarta parede e o espectador é confrontado com uma pergunta essencial sobre o significado da história do teatro nacional e o peso do seu legado. Mais do que oferecer respostas, o filme propõe novas interrogações. “De que maneira é que estes materiais de imagens em movimento nos ajudam a construir uma memória visual de um passado do qual somos herdeiros, sem necessariamente estarmos conscientes disso?”, questiona o autor.

Um teatro na cabeça de Garrett

Auto da Casa pode assumir-se como uma biografia autorizada do Teatro D. Maria II, mas fá-lo recusando uma narrativa oficial e mantendo um olhar crítico. O filme nasce do entrelaçar de várias coincidências históricas, como a reabertura do teatro e a celebração dos seus 180 anos, assim como os 50 anos da Constituição portuguesa, os 100 anos do golpe militar de 1926 e os 70 anos da RTP. Estes marcos funcionam como esqueleto de uma história que se conta sempre em paralelo com as transformações sociais e políticas que marcaram os últimos dois séculos.

O teatro surge, assim, como um ator no seu próprio palco, que ao longo do tempo vai trocando adereços e assumindo novos papéis — sem nunca deixar de responder às didascálias impostas pelos tempos. Inaugurado a 13 de abril de 1846, este teatro foi criado durante as comemorações do 27.º aniversário da rainha Maria II (1819–1853), passando a ostentar o seu nome na designação oficial. Era a materialização do projeto de Almeida Garrett, que, anos antes, fora incumbido por Passos Manuel de pensar o teatro português em termos estruturais e de apresentar “sem perda de tempo, um plano para a fundação e organização de um teatro nacional, o qual, sendo uma escola de bom gosto, contribua para a civilização e aperfeiçoamento moral da nação portuguesa”.

Após alguma polémica, o local escolhido para a construção foi o Rossio, sobre os escombros do antigo Palácio dos Estaús, sede da Inquisição, também ele destruído por um incêndio. Desse período até à implantação da I República, o teatro funcionou sobretudo através de um modelo de concessão a sociedades de artistas que, por concurso, assumiam a sua gestão, como sublinha Tiago Bartolomeu Costa.