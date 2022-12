Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

A maioria dos analistas internacionais olhavam para este Mundial como uma possibilidade de pela primeira vez uma equipa africana poder chegar às meias-finais da competição após o total eclipse na edição anterior na Rússia onde nem uma conseguiu sequer passar a fase de grupos. No entanto, havia quase uma hierarquia de possibilidades para que isso acontecesse. Senegal à cabeça, vencedores da CAN que sofreram um golpe duro com a lesão de Sadio Mané na antecâmara do início. Tunísia, pelo grupo e pelo crescimento que vinha a indiciar. Gana, por ser quase uma crónica candidata ao título de “melhor do continente”. Camarões, a melhor equipa sem prémio da última Taça das Nações Africanas. Marrocos era a última, Marrocos é a primeira.

Era no mínimo improvável aquilo que está a acontecer. Pelo contexto: ninguém se consegue levantar de uma troca técnica a mal a três meses da competição. Pela competitividade: ninguém espera que uma equipa fique à frente do segundo e terceiro classificados do último Mundial. Pelo histórico: ninguém imaginava que uma seleção que passou apenas por uma vez os grupos possa passar. Passou, tendo essa particularidade de ainda não ter perdido e de só ter consentido um (auto)golo em 390 minutos. E o filme está longe de acabar.

Para já, os Leões do Atlas atingiram em quatro encontros três feitos que vão perdurar no tempo: chegaram pela primeira vez aos quartos, foram a quarta equipa africana a chegar aos quartos e tornaram-se a primeira equipa árabe a atingir os quartos. Mais uma vez, não acabou. É isso que Portugal vai colocar à prova.

