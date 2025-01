BYD SEALION 7: O SUV feito à sua medida

Foi em fevereiro de 1995 que nasceu a BYD. Desde então, tem traçado o seu caminho enquanto marca de alta tecnologia, com o objetivo de impulsionar a inovação tecnológica em indústrias como a eletrónica, a automóvel, as energias renováveis e o transporte ferroviário. De olhos postos na aquisição, armazenamento e aplicação de energia, a marca é conhecida por oferecer soluções abrangentes de novas energias com emissão zero. Com mais de 30 parques industriais estabelecidos em seis continentes, a marca chegou em 2023 a Portugal e traz consigo várias novidades.

É caso para dizer que um novo ano merece uma nova companhia de viagem. É a pensar nos seus clientes que a BYD apresenta, em 2025, o novo SUV do segmento D, o BYD SEALION 7. Este é o sétimo modelo 100% elétrico lançado pela BYD na Europa e o quarto modelo na Ocean Series – depois do BYD DOLPHIN, SEAL e SEAL U – a chegar a Portugal. O melhor de tudo é que se destaca por ser um modelo capaz de se adaptar às mais diferentes necessidades do dia-a-dia, satisfazendo os condutores que procuram tecnologia, num automóvel familiar, desportivo e ecológico.