Chuck Norris: mais símbolo do que indivíduo, mais real do que meme

Aqui há uns anos precisei da ajuda do meu filho para entender se a notícia que eu acabara de ler fazia sentido ou não: segundo o texto, os miúdos de hoje (ou, vá, os miúdos de há meia dúzia de anos) não faziam ideia de quem Michael Jordan era; ou, visto de outra forma: para os miúdos, Michael Jordan (senhor cujo nome desconheciam) era um velhinho a chorar num meme.

O meu filho, que conhecia Jordan desde pequeno, pois desde pequeno fora educado a ver vídeos dos melhores jogos e das jogadas mais icónicas da NBA — a liga americana de basketball —, conhecia Jordan perfeitamente mas, para meu desconsolo, confirmou que o texto dizia a verdade: para os garotos da sua geração, não havia essa entidade chamada “Michael Jordan” – o tal meme (Jordan a chorar, curtos segundos retirados de uma reflexão sobre a carreira em setembro de 2009, cortados e repetidos até à exaustão) sobrepusera-se a toda a existência humana que levara o enorme jogador àquele momento de vulnerabilidade. O meme apagara contexto, apagara pessoa e terraplanara toda a carga semiótica que até então o nome Jordan transportava. Dessa forma, instaurara um único conceito, operativo: esta imagem usa-se quando se quer gozar com alguém que está a reclamar de alguma coisa (pode haver mais situações, mas o efeito é o mesmo: a imagem é usada para um fim estrito).

Isto é ainda mais estarrecedor se pensarmos, que durante décadas, Jordan não foi apenas visto como o melhor jogador de basket da sua geração (e, possivelmente, o melhor atleta da história), como também o maior competidor, um competidor a um nível quase patológico, incapaz de perder um jogo de cartas que fosse. A imagem do meme? Ainda mais irónico: vinha do discurso que Jordan fez quando foi introduzido ao NBA Hall of Fame, ao mesmo tempo que recordava a perda do pai e outros escolhos que sofrera pelo caminho.

Por um segundo Michael Jordan baixou a guarda e chorou – e nesse instante, para toda uma geração abaixo de X anos, Michael Jordan deixou de existir para todo o sempre e passou a ser o senhor da lágrima.