Claude d'Orléans e Amadeo de Sabóia e Aosta, o casamento da realeza que agitou Sintra em julho de 1964

Há 60 anos, São Pedro de Sintra preparava-se para um casamento muito especial. O conde de Paris, pretendente ao trono de França, era um residente local com toda a sua família, ou seja, a condessa e os 11 filhos e a 22 de julho de 1964 a filha Claude tornou-se a única dos irmãos a casar em Portugal. O noivo era também ele um príncipe, Amadeo de Sabóia e Aosta, sobrinho do Rei Humberto de Itália. Conheceram-se no casamento dos príncipes Juan Carlos e Sofia em Atenas e, dois anos depois, viriam a casar-se numa pequena igreja em São Pedro de Sintra com festa na casa da noiva, a Quinta do Anjinho, lanche para o povo e uma longa lista de convidados reais. “Dentro das circunstâncias e de um contexto político intenso e complicado, era uma família muito unida”, conta ao Observador o príncipe Charles-Philippe d’Orléans, sobrinho da noiva. Diz que se tratou de “uma festa de família” com um desejo de intimidade e discrição, mas não deixou de ser noticiado pela Europa como um conto de fadas.

A noiva, a princesa Claude (a comunicação social portuguesa da época chama-lhe Cláudia), nasceu em Marrocos a 11 de dezembro de 1943. Viveu em Pamplona antes de se mudar para Sintra, estudou em Sussex, Inglaterra, durante a juventude e, como gostava de puericultura, depois tirou um curso da especialidade em Paris. Era muito viajada e terá feito amizades por onde passou. Assim como era muito querida na zona de Sintra onde vivia.

O príncipe Amadeo de Sabóia nasceu a 27 de setembro de 1943 em Florença, e era um dos pretendentes ao trono de Itália, por ser filho do príncipe Aymon de Sabóia, por sua vez irmão do Rei Humberto II. Amadeo era também filho da princesa Irene da Grécia e Dinamarca. Quando ele nasceu, o pai estava na guerra e só se vão conhecer quando o pequeno tem três anos, mas dois anos mais tarde morreu na Argentina com um ataque cardíaco e passou o título de duque de Aosta para o filho. A 2 de junho de 1946, Itália escolheu passar de monarquia a república através de um referendo e a família real foi para o exílio. Contudo, o jovem Amadeo regressaria ao país natal para ser aluno da Academia Naval de Libourne. Tinha como objetivo estudar Ciências Políticas e fazer carreira num organismo internacional.

Os noivos conheceram-se na Grécia, no casamento da princesa Sofia com o príncipe Juan Carlos de Espanha, em maio de 1962. Depois seguiu-se um namoro, ou uma corte, que fez o príncipe Amadeo viajar várias vezes a Portugal e durante as suas estadias ficava instalado na villa do tio, o Rei Humberto de Sabóia, em Cascais. Uma localização muito conveniente já que a princesa Claude vivia na Quinta do Anjinho em Sintra, a residência do conde de Paris em Portugal. Na véspera do casamento, o Rei Humberto deu um baile na Villa Itália. A noiva usou um vestido comprido de renda branca bordado a lantejoulas e houve quem dançasse até às três da manhã.