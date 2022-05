Sofia e Juan Carlos. 60 anos depois da grande boda grega em que disseram "o sim" três vezes

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Será sempre um episódio histórico fundamental para o nosso país”, escreve o jornal El Mundo uns dias antes de se completarem 60 anos do casamento entre Don Juan Carlos e Dona Sofia. A 14 de maio de 1962 a Grécia estava em festa com uma história de amor digna de contos de fadas, entre dois belos e jovens membros da realeza europeia. Na época, a família real espanhola estava no exílio e a grega viria a estar, mas durante aqueles dias em Atenas viveu-se a celebração e respirou-se o otimismo que os novos começos inspiram. Para a história fica um casal de reis que foi o farol e o símbolo da Espanha moderna e democrática. Uma verdadeira equipa vencedora em muitas frentes que, ao longo do tempo, perdeu a unidade, o brilho e o palco. Mas, como todas as antigas glórias com legado, a sua história continua a ser contada.

O primeiro encontro e o caminho até ao noivado

Em 1954 a rainha Frederica da Grécia (mãe de Sofia), organizou um cruzeiro de 11 dias pelo Mediterrâneo no iate Agamémnon. Na sua versão oficial, o objetivo deste evento era impulsionar o turismo na Grécia, mas na verdade a rainha grega estava a assumir um papel de casamenteira e resolveu proporcionar uma oportunidade para que noventa jovens da realeza europeia se conhecessem, já que durante a guerra não tinha havido grandes festas deste género. Foi aqui que Juan Carlos e Sofia se conheceram quando eram ainda adolescentes, ele tinha 16 anos e ela 15. No entanto, não houve chama entre os príncipes. Na verdade, para ele o cruzeiro até foi um tanto ou quanto desafiante. Não só foi atirado ao chão por Dona Sofia, por ter gozado com o facto da então jovem estar a aprender judo, como teve de ser operado de urgência com uma grave crise de apendicite que obrigou a uma intervenção, descreve Andrew Morton em “Ladies de Espanha”.

Antes de se comprometerem um com o outro, ambos tinham já as suas paixões. A princesa Sofia esteve para ser uma rainha escandinava, era a primeira de uma lista de princesas adequadas para casar com o herdeiro do trono da Noruega, mas este estava decidido a ficar com Sónia Haraldsen, que conheceu em 1959. Só viriam a casar em 1968, porque pelo meio muito aconteceu e este noivado não foi fácil. O facto do único filho varão estar apaixonado pela filha de um próspero comerciante de roupa terá deixado o rei Olavo V sem palavras, conta Andrew Morton. É que até no país, já na época liberal, a ideia de ter uma futura rainha plebeia não era bem aceite e também os súbditos se indignaram. Então os dois apaixonados passaram a manter uma relação discreta e o filho chegou a fazer um ultimato ao pai: ou tinha autorização para casar com aquela que dizia ser a mulher da sua vida ou permaneceria solteiro e, como sabemos, a continuidade da realeza depende de herdeiros. O casal só viria a ascender ao trono em 1991. Em 2017 a realeza europeia rumou em peso a Oslo para uma grande celebração conjunta dos 80 anos do rei e da rainha, ambos nascidos em 1937. Escreve Morton que a imprensa da época se entusiasmou com a possibilidade deste noivado entre duas casas reais, mas este conto de fadas não se concretizou.

Juan Carlos, por seu lado, já tinha tido namoradas famosas na época, como Olghina de Robilant, filha de um aristocrata italiano que conheceu em Portugal em 1956, e a princesa italiana María Gabriela de Saboya, mas como esta era filha do rei deposto de Itália, não era vista como uma candidata com futuro.

Depois do mítico cruzeiro, Sofia e Juan Carlos viriam a encontrar-se em anos seguintes em eventos internacionais. Um deles foi os Jogos Olímpicos de Roma, em 1960. Na altura o jovem espanhol usava bigode e, numa animada conversa, a princesa terá demonstrado o seu desagrado. Então, conta Morton, “depois de uma resposta divertida de D. Juan Carlos, Dona Sofia levou-o à casa de banho do iate, mandou-o sentar-se, colocou-lhe uma toalha à volta do pescoço e, como numa barbearia, agarrou numa navalha, levantou-lhe o nariz e rapou-lhe o bigode”. Terá sido aqui que se acendeu a chama. Nesse ano a família real grega convidou a família dos condes de Barcelona para passar o Natal com eles na ilha de Corfu. Em junho de 1961 os dois jovens voltaram a encontrar-se, publicamente, em Londres no casamento dos duques de Kent, e foi o próprio protocolo que fez deles um par, mas também terão ficado hospedados no mesmo hotel, o Claridge’s, e terão aproveitado para passear e jantar juntos.