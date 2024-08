Cláudia Pascoal. A vida malabarista da Sailor Moon do Minho

Foi pela enorme curiosidade no mundo audiovisual que continuou a inscrever-se em concursos de talentos musicais.

“Todas as participações tinham um objetivo específico: perceber como funcionava a televisão e tentar entrar naquele meio na forma de criação de vídeo, cameraman ou produção, porque era algo que me cativava bastante.”

Foi quando ainda estava na licenciatura que surgiu o CC Casting, para escolher o novo apresentador do programa da SIC Radical. Ter participado em talent shows ajudou-a a entrar no programa e nessa fase conheceu pessoas que ainda hoje fazem parte do seu grupo de amigos. A aventura durou um ano. “Quando fui trabalhar para a SIC, percebi que tinha a curiosidade de criar algo que ainda não foi feito, portanto não posso dizer que não gostava de voltar à televisão, fazer algo completamente diferente, com pessoas especiais.”

Já estava no final do mestrado quando participou no The Voice e, a partir daí, entrou na via rápida para o Festival da Canção, álbuns e a carreira a solo.

O Festival da Canção teve duas vezes Cláudia Pascoal como participante. Da primeira vez, em 2018, tinha acabado de sair do The Voice, onde chegou às semifinais. Não tinha identidade artística, nem canções originais, muito menos temas em português. Contra as suas expetativas, venceu com O Jardim, tema de Isaura, e seguiu para representar Portugal na Eurovisão.

“Não estava de todo a contar. Ia fazer aquilo e depois voltar para o Porto, para a minha empresa de vídeo.”

Porém, no dia da final, começou a perceber que ganhar não seria assim tão descabido. “No Multiusos de Guimarães [onde aconteceu a final do concurso], cada vez que ensaiava, notava uma alteração no público e comecei a pensar: ‘Queres ver que vou ganhar isto?’”

Conquistou o primeiro lugar e, a partir daí, foi tudo muito rápido. A Universal Music ofereceu-lhe um contrato discográfico e mudou-se do Porto para Lisboa.

“Foi como recomeçar do zero aos 24 anos. Está tudo certo, mas foi avassalador. No Porto tinha alguma estabilidade financeira e, de repente, mudei-me para o sofá de uma amiga, porque nem casa tinha.”