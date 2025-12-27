Combate ao tráfico de droga é uma guerra “que não se pode vencer”. Mas em Lisboa há um organismo europeu — com civis — que o tenta

As portas dos corredores abrem-se para os vários gabinetes onde se concentram oficiais de ligação que fazem a ponte entre o MAOC e os países que representam, todos eles membros do organismo. Mas as diferentes divisões deste edifício nevrálgico no combate à droga não são preenchidas apenas por militares e polícias. Também há civis que, diariamente, se sentam numa sala de analistas e, ainda que não tenham formação policial, assumem uma posição essencial nesta guerra sem fim.

Pelo menos duas vezes por semana, os gabinetes ficam vazios e os oficiais de ligação rumam à sala de reuniões, onde, sentados à volta de uma larga mesa oval, partilham informação sobre potenciais alvos sensíveis, discutem o apoio de cada país às operações em curso e acompanham a evolução dos trabalhos realizados no MAOC. Para o sucesso desta empreitada é fulcral a confiança entre as várias entidades, que, não sendo obrigadas a revelar informação obtida pelas forças e serviços de segurança dos respetivos países, entendem a necessidade de estarem todos a remar para o mesmo lado.

Civis, militares e polícias organizam-se numa mistura única que tenta traduzir em sucesso a aposta dos diferentes países. “Esta mistura é o que nos torna únicos. Isto não é comum, não há estruturas como a nossa em muitos lados, especialmente deste lado do Atlântico. Essa é a primeira componente da eficácia do nosso funcionamento”, diz José Ferreira. Quando iniciaram a missão, há quase 20 anos, os veleiros eram o principal alvo. Hoje, os narcotraficantes, que se organizam “como uma verdadeira multinacional”, adaptaram-se: têm lanchas rápidas e narcosubmarinos muitos difíceis de detetar, mas que não são imunes à malha do MAOC.

O diretor contrapõe: “Aqui não fazemos investigação criminal”. Então, afinal, que trabalho é realizado no MAOC? O que levou à sua criação? Porque está este organismo em Portugal? Porque tem sido tão importante no combate ao tráfico de droga e porque tem sido amplamente elogiado por ministros internacionais, pelo centro do poder político europeu, em Bruxelas, e por autoridades judiciárias de vários países?

“Os meios são escassos”. A necessidade de organizar e coordenar melhor o combate aos ‘narcos’ criou o MAOC

Em 2007, quando o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (também sediado em Lisboa) revelou algumas “mensagens positivas” sobre a evolução do consumo da droga na União Europeia, já a criação do MAOC havia sido formalmente oficializada há dois meses. No documento, a agência afirmava que as considerações otimistas eram “ensombradas pela elevada mortalidade relacionada com o consumo de droga e com o aumento do consumo de cocaína”.

No ano anterior, a produção desta droga tinha atingido um dos valores mais elevados até então verificados (quase 900 toneladas). Entre 1998 e 2006, os números de apreensões tinham subido de 32 toneladas para 121, segundo dados das Nações Unidas citados pelo portal Insight Crime. A tendência apontava para o crescimento do consumo e, assim, sete países decidiram unir esforços e meios: França, Irlanda, Itália, Espanha, Países Baixos, Portugal e Reino Unido. Entretanto, Bélgica e Alemanha decidiram juntar-se a uma missão que contou, desde o primeiro momento, com forte cooperação dos Estados Unidos da América.

Sentado à mesa onde regularmente se reúne com oficiais de ligação — incluindo os norte-americanos da Drug Enforcement Administration, ou DEA, o organismo que combate o tráfico de droga nos EUA —, José Ferreira explica ao Observador que estes países identificaram duas necessidades prementes. Primeiro, ao nível da coordenação “dos meios navais e aéreos disponibilizados para as abordagens em alto mar de embarcações suspeitas de transportarem produto estupefaciente”. No caso do MAOC, e tendo em conta “as áreas geográficas em que o mandato incide”, esse trabalho centra-se, sobretudo, em “cocaína, da América do Sul, e canábis, de Marrocos”.