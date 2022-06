Começaram os Santos Populares: 15 arraiais para comer, beber e dançar

Santos do Futuro, Marvila

Fábrica de Cerveja da Musa, Rua Vale Formoso 9, Marvila. 4 de junho, a partir das 14 horas

Um arraial que resulta da parceria entre a Future Farm e a Musa. Acontece na nova localização da fábrica de cerveja artesanal (que, da Rua do Açúcar, se mudou para o número 9 da Rua Vale Formoso, em Marvila), já este sábado, 4 de junho, a partir das 14 horas. O que é que aqui vai acontecer? É um arraial diferente este Arraial do Futuro — mais do que para o costume, aponta para a frente. Isso vê-se pela comida. Além do menu pensado pelo chef Pedro Abril, dos News Kids on the Block, haverá petiscos da Future Farm — entre tudo aquilo que poderá provar, há a bifana do futuro, frango frito do futuro ou ainda sandes de almôndega do futuro. Do lado da música, Celso e Salto estão responsáveis pelos DJ set até às 17 horas. A partir das 22h30, o programa segue na pista de dança com As Medusas.

Santos à Campolide, Campolide

Quinta do Zé Pinto, Campolide. 3 a 13 de junho.

No relvado da Quinta do Zé Pinto vai ouvir-se cantar a “Garagem da Vizinha”, “O Bicho” ou “Pisca Pisca”. É que Quim Barreiros, Iran Costa e Ruth Marlene vão marcar presença, sendo o cartaz complementado com outros nomes como Fernando Alvim, Trio Enclave ou Rambóia Total. De 3 a 13 de junho, vão ser dez dias de festa ininterrupta.

Arraial p’ra Sempre, Mouraria

Largo da Rosa, Mouraria. 2 e 18 de Junho.

Aqui cabem todas as canções do mundo, com um programa que não é exclusivo da música portuguesa. Organizado pela associação Renovar a Mouraria, este arraial que se diz para sempre vai ter, por exemplo, samba, com o grupo luso-brasileiro Samba Sem Fronteiras, vai ter sons italianos, com Anonima Nuvolari e, claro, musica nacional, de Sebastião Antunes com o grupo Cantares e Adufes da Voz do Operário.