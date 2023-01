Tudo acabou com um bilhetinho. Há semanas que o Presidente Lula da Silva e Simone Tebet, candidata presidencial do MDB que apoiou o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) na segunda volta das eleições, não chegavam a um entendimento sobre que ministério havia de calhar a Tebet no novo governo. A senadora desejava o Ministério do Desenvolvimento Social, mas Lula e os aliados do partido não queriam que a pasta responsável pelo icónico programa social Bolsa Família ficasse para alguém de fora do PT. O Meio Ambiente foi equacionado, mas esse ministério tinha de ser entregue a outra aliada fora do partido, Marina da Silva. A Agricultura — outra hipótese em cima da mesa — não agradava a Simone Tebet, que considerava ter mais peso político do que essa pasta implica. O impasse arrastava-se.

No dia 23 de dezembro, Lula convidou Simone para uma reunião. Os dois foram juntos de avião de Brasília até São Paulo, um trajeto de hora e meia, mas o novo Presidente nunca abordou o assunto. A jornalista do Estado de S. Paulo, Vera Rosa, contou os detalhes: Lula falou dos seus planos para o novo governo, elogiou a residência oficial de Granja do Torto… Mas ministério, nada. Até que, na altura do desembarque, o líder do PT entregou um envelope à senadora. “Não abra agora. Primeiro, comemore o Natal com a sua família”, disse-lhe.

▲ Simone Tebet não conseguiu o Ministério do Desenvolvimento Social, mas ficou com o Planejamento Getty Images

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.