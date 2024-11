Concursos para as direções dos museus e monumentos nacionais geram contestação: "Só tem entusiasmo quem não conhece a realidade"

Sandra explica que “quando concorremos a primeira vez não fazemos ideia da real circunstância dos museus. É muito complicado conseguir montar as peças todas que encontramos desmontadas”. A historiadora acredita que este trabalho tem de ser de continuidade e promete não parar. Por seu turno, investiu tudo o que pôde na valorização do seu currículo através da experiência que alcançou num primeiro mandato no Museu de Évora e “espera” que dessa forma o júri a valorize, até porque, nos últimos três anos bateu-se “por mais financiamento e por mais recursos humanos e fui ouvida”.

Num registo bem diferente, Pedro Lapa, historiador de arte que exerceu funções de diretor do MNAC e também do Museu Berardo, sublinha um outro problema transversal e lapidar no panorama destes concursos. “Não há uma especificação de competências, elas devem ir em que sentido? Procuram-se diretores científicos ou diretores administrativos? Os sentidos são diversos e o que sabemos é que lhes vai ser pedido até que sejam guardas do museu ou que façam a comunicação. Este modelo não é atrativo para ninguém. Tem que ser um trabalhador com a dimensão do gestor e não cientificamente motivado. Habituado a uma gestão apertada na administração pública e não com competência científica para organizar um museu. Está a aplicar-se uma lógica obsoleta de meados do século XX em que o diretor tem que ter todas as qualidades e capacidades para dirigir museus que hoje funcionam de forma diferente. Essa é uma lógica pesada, inoperante e ineficaz”.

O historiador não se coíbe em falar de uma situação “vergonhosa” em que o Estado deve ser responsabilizado. “Isto tornou-se uma brincadeira de mau gosto. O Estado tem que decidir se dá meios aos museus para funcionarem condignamente ou se os fecha.” A questão prende-se ainda “com a degradação física das instalações em muitos casos muito avançada, o que torna esta situação verdadeiramente penosa”, critica Pedro Lapa.