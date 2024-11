COP 29. Negociações num impasse sobre financiamento climático em cimeira que já não funciona

“É tudo isto que tem criado um impasse: entre o limite de cima e o limite de baixo, vai uma diferença muito grande”, sintetiza.

A presidência da COP 29, detida pelo Azerbaijão, também não estará a ajudar neste processo. “É atraso sobre atraso”, considera Francisco Ferreira. “É a presidência a dizer ‘sim, sim, vamos acabar na sexta-feira’, algo em que, como é evidente, ninguém acredita. Hoje é quarta-feira e não temos o fundamental: quanto e em que moldes vamos ter este financiamento? Não há neste momento qualquer consenso nesta matéria, que era o principal objetivo desta COP.”

Reino Unido cresce como líder climático

Além do financiamento para a transição dos países menos desenvolvidos e para a adaptação climática, as negociações da COP têm visado também outras matérias, com destaque para a mitigação — o termo que, nas negociações climáticas, designa os esforços dos países para tentar reduzir, na medida do possível, o aquecimento global. É aqui que se situa o célebre objetivo do Acordo de Paris: garantir que, até 2100, o aquecimento global não supera os 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais.

Os países signatários do tratado têm até fevereiro de 2025 para entregar as suas novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC na sigla inglesa), ou seja, os seus planos para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

“Já houve várias a serem submetidas aqui”, diz Francisco Ferreira, considerando como mais significativas as do Brasil e do Reino Unido. O Brasil, anfitrião da próxima COP, quer “dar o exemplo”, mas, apesar da “ambição considerável” na redução de emissões, continua a ter previsto um aumento e 36% nos combustíveis fósseis. Já a do Reino Unido é “bastante ambiciosa para a redução de emissões até 2035”, elogia o ambientalista.

“É preciso diminuir as emissões de gases com efeito de estufa a partir de 2025. Idealmente, deviam passar para metade em 2030, olhando para o objetivo de 1,5ºC”, diz Francisco Ferreira. Contudo, lamenta o ambientalista, “a presidência do Azerbaijão não tem dado prioridade” ao assunto, que só mereceu maior atenção esta semana.

Outros dois assuntos a merecer a atenção dos delegados presentes na COP 29 são os mercados de carbono e a adaptação climática — assuntos que estão, em larga medida, a ser “empurrados com a barriga” para negociações intermédias, como sucede com temas como a determinação de um objetivo global de adaptação e de planos nacionais de adaptação climática.

Mas as negociações da COP 29 estão também a servir para tomar o pulso à política climática mundial. Os delegados de todo o mundo chegaram a Baku com os olhos postos, sobretudo, nos Estados Unidos da América. O país, reputado como um importante líder nestes fóruns mundiais, está agora numa fase de transição política com possível impacto nas negociações climáticas: a vitória de Donald Trump, que no passado já retirou os EUA do Acordo de Paris, deverá moldar a posição norte-americana face à política climática nos próximos anos. A delegação dos EUA, ainda subordinada ao governo de Joe Biden, tem garantido o compromisso norte-americano, mas no terreno já é visível algum apagamento de Washington.