Cotrim. As conversas com a advogada e a dificuldade em mudar de tema depois da polémica

O desabafo da ex-assessora da IL sobre situações de assédio em Junho de 2024

A tentativa de esvaziar o assunto é um exercício difícil para os elementos da candidatura, por não controlarem todos os possíveis desenvolvimentos do caso. Ainda na terça-feira à noite, a psicóloga Maria João Faustino contou nas redes sociais que, no dia 13 de junho de 2024, foi procurada por uma jovem, no fim do lançamento de um livro sobre assédio sexual, que lhe contou o seu testemunho pessoal. Jovem que, perante este caso, Maria João Faustino identificou como sendo a autora da acusação contra Cotrim.

Segundo Maria João Faustino, essa mesma jovem “contou como estava a passar uma fase difícil da sua vida devido às situações de assédio sexual de que era alvo por alguém muito influente da Inicitiva Liberal”. A psicóloga e as outras autoras do livro souberam agora pela fotografia publicada em jornais que a jovem que as procurou é a antiga assessora da Iniciativa Liberal. Não foi nomeada no post de Maria João Faustino a pessoa da IL que estaria a exercer o assédio.

Esta terça-feira, o candidato disse que não foi ele a redigir o comunicado onde se refere que a antiga assessora trabalha agora no Governo da AD. Ao mesmo tempo, argumentou que considera relevante saber-se que “num órgão de soberania da nação está alguém que publica mentiras”. Cotrim indignou-se quando lhe perguntaram sobre a acusação de política suja: “Então eu sou acusado de uma coisa gravíssima, sem qualquer fundamento, e acha que vem do nada?”.

Horas depois, o seu diretor de campanha, Bernardo Blanco, publicou nas redes sociais uma insinuação contra a candidatura de Marques Mendes e a possibilidade de o adversário inventar acusações: “Se [a sondagem da Católica] der Cotrim a lutar pela 2.ª volta e Marques Mendes sem hipótese… veremos o que vão inventar amanhã. Contra a campanha negativa”.

Independentemente dos desenvolvimentos deste caso, não haverá qualquer decisão da justiça antes de os eleitores fazerem o seu próprio julgamento sobre a alegação de assédio e decidirem se influencia ou não o voto e em que direção. Nas redes sociais, a candidatura já amplificou publicações de utilizadores que terão decidido votar Cotrim depois do surgimento deste caso. Muitos outros eleitores já se manifestaram em sentido contrário.

O cansaço e o desabafo: “Não vamos voltar aos mesmos temas, não?”

Na terça-feira, logo depois do seu dia mais negro, notavam-se poucas mudanças na caravana de Cotrim, tirando talvez a presença de mais jornalistas e algumas respostas que ia dando às pessoas com quem se cruzou e que podem ser interpretadas à luz do seu novo contexto. A uma idosa que lhe disse ter “103 anos e juízo”, respondeu: “Mais juízo do que outros com muito menos idade”. A outro idoso que lhe falou, respondeu um “Contra ventos e marés”. Cotrim sempre foi um candidato muito físico, a pedir beijinhos e a pôr a mão no ombro. Isso manteve-se inalterado.

Na terça-feira, no fim da visita, quando falou aos jornalistas ao longo de 14 intensos minutos, tentou esvaziar todas as polémicas, mas acabou a dar mais munições aos adversários. Justificou as frases sobre Ventura e a segunda volta com “falta de discernimento” provocada pela preocupação de já saber da acusação de assédio. Mas fê-lo com frases como: “Não consigo explicar o que é que me passou pela cabeça”.

Mereceu logo duros ataques do maior adversário, Luís Marques Mendes, que criticou a sua “imaturidade política” e alvitrou que alguns eleitores que votaram antecipadamente em Cotrim no domingo, antes da segunda-feira negra do candidato, já estariam arrependidos. André Ventura foi ainda mais ao osso, dizendo que o país “não é para quem não está bem da cabeça”.

O segundo ponto de campanha de terça-feira foi uma visita ao Centro de Tropas de Operações Especiais do Exército, em Lamego. A recolha de imagens no interior das instalações militares acabou por ser interdito. Cotrim prestou declarações à porta no final, frente a uma capela. “À porta de uma capela, não sei se é premonitório”, disse, antes de entrar no espaço. E imediatamente antes de começarem as perguntas dos jornalistas soltou em voz baixa um misto de desejo e desabafo em forma de apelo: “Não vamos voltar aos mesmos temas, não?”

Teve oportunidade de criticar Montenegro, que falara em perceções para atenuar a dimensão dos problemas na Saúde, mas voltou ao tema Ventura, para tentar clarificar afinal a sua posição. Insistiu que o único cenário em que está concentrado é na passagem dele próprio à segunda volta e repetiu várias vezes esta ideia: “Qualquer coisa que acrescente à frase enfraquece ou fortalece um adversário”. Como se ele próprio não tivesse já admitido em fases anteriores que o crescimento da sua campanha tinha resultado também do enfraquecimento dos adversários numa disputa tão acesa pelo mesmo espaço ideológico.