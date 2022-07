Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Falar sobre D. Manuel II (15 de novembro de 1889 — 2 de julho de 1932) é falar sobre um rei, mas não sobre um reinado. Esta estranha condição, que fez dele o modelo do rei deposto e de certa forma inspirou o comportamento dos vários monarcas que ao longo do princípio do século XX deixaram a coroa, é talvez das mais interessantes que se podem encontrar nos reis do período contemporâneo.

Com o consolidar do liberalismo, e com nuances mais ou menos pronunciadas, a verdade é que o poder dos reis europeus – e dos portugueses em particular – foi declinando. Não é estranho que sejam hoje mais realçados os traços intelectuais ou psicológicos dos últimos monarcas portugueses do que propriamente as suas qualidades políticas. A densidade psicológica de D. Pedro V, as traduções shakespearianas de D. Luís, o trabalho oceanográfico de D. Carlos – tudo isto, que revela algum esmero artístico e intelectual e uma certa preparação humanista, também revela até que ponto a vida política foi ultrapassando o rei, a ponto de poder este ser visto como o apêndice dispendioso que os republicanos com tanta sanha pintavam.

