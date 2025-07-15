Daniel Baumann: "No que respeita à arte contemporânea, ninguém pensa em Portugal. Gostaria de mudar isso"

Daniel Baumann é um dos mais prestigiados curadores independentes da chamada Europa Central. É historiador de arte e escritor. Tem 58 anos, é suíço e acaba de aceitar trabalhar como curador principal na Casa de São Roque, no Porto, um projeto independente que tem também por missão dar a conhecer a Coleção Peter Meeker. Acredita que chegou o momento do mundo descobrir a arte contemporânea portuguesa e que sabe como fazê-lo. A receita, diz, pode levar algum tempo, mas é simples: pôr as pessoas certas a falar dos artistas portugueses certos.

Com uma carreira fulgurante no mundo da arte contemporânea, Baumann esteve associado a projetos tão importantes como a Exhibition #1, ou a ‘SNOWCA$H’, foi galardoado com o Prémio de Melhor Curador em 2006, tornou-se Special Advisor da Frieze, em Londres, em 2009. Em Berna, trabalhou na equipa curatorial da Fundação Adolf Wölfli no Kunstmuseum, entre 1996 e 2013. Nesse ano estreou-se como curador da Carnegie International, em Pittsburgh. De 2015 até março deste ano dirigiu a Kunsthalle de Zurique. Em conversa com o Observador, Daniel Baumann explica como Portugal pode passar a fazer parte do mapa no que respeita ao mundo da arte. E adverte que este é o momento ideal, aquele em que a periferia se torna apetecível a curadores e diretores de museus, gente capaz de operar a mudança e que cada vez está mais saturada do profissionalismo europeu mascarado de wokismo.

Por que razão é a arte contemporânea portuguesa uma desconhecida na Europa e na Europa Central especialmente?

Eu mesmo desconhecia a arte contemporânea portuguesa até há poucos anos. Trabalho como curador a nível internacional e nunca tinha olhado para Portugal enquanto país de arte contemporânea, nem conhecia os vossos artistas. O que não é comum. Quando se faz pesquisa, quando se pensa em exposições olha-se para todo o tipo de direções, procura-se em todo o lado. No entanto, só me apercebi depois de contactar com a arte portuguesa, que nunca tinha olhado para Portugal ou procurado um artista português. Dei-me conta disto quando há três anos fui convidado por uma organização portuguesa, a PARTE Portugal Art Encounters., para visitar o país, eu e um conjunto de curadores internacionais.

Foi interessante?

Foi uma viagem muito interessante. Visitámos o norte do país e fomos a muitos sítios diferentes, museus, galerias, estivemos com colecionadores e por aí fora. Foi aí que me apercebi do meu desconhecimento em relação à arte portuguesa. Além da Ana Jotta e talvez do Cabrita Reis e do Julião Sarmento, não conhecia mais ninguém, e há tantos artistas portugueses. Ficavam fora do meu alcance a Lourdes Castro, a Helena Almeida e o Álvaro Lapa, por exemplo. Nessa altura também visitei a Casa de São Roque e descobri o trabalho de Augusto Alves da Silva, de quem nunca tinha ouvido falar, de Jorge Molder, de Paulo Nozolino, de Rui Chafes. Talvez já tivesse ouvido falar do Chafes e do Nozolino, mas não sabia o suficiente. E, de facto, esta é a situação em termos gerais na Europa central.