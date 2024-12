Pedro Álvares Ribeiro, o banqueiro colecionador: "Lembro-me como se fosse hoje da alegria que tive ao comprar um Croft e um Cabrita Reis"

Pedro Álvares Ribeiro e Peter Meeker são a mesma pessoa. A mesma pessoa tão portuguesa quanto inglesa, numa união rara entre bairrismo e excentricidade. Apaixonado e racional, gere emoções, orçamentos, obras de arte, sonhos e balancetes. Sorriso na cara, brilho nos olhos, ambição, ingenuidade, fé, muita generosidade, timidez também, muita humildade e um nível de exigência poderoso. Ele é o presidente da Casa de São Roque, no Porto, centro de arte que acaba de comemorar cinco anos, é também o colecionador ativo que a partir de um lugar de destaque na alta finança conseguiu construir um acervo absolutamente inédito no que respeita à arte contemporânea europeia, com destaque para os artistas portugueses mais capazes de criar uma linguagem independente. E é um portuense de gema na defesa de uma cidade que ama e que quer situar num mundo global a partir da periferia.

A família foi sempre um suporte e moldou-lhe um caminho intelectual, cultural e social. Estudou em Londres, esteve no Porto para alicerçar o Banco Comercial Português, foi para Madrid lançar as bases do Banco Banif Banqueros Personales, em Lisboa ajudou a fundar o Expresso Atlântico, foi para Varsóvia desenvolver o Millennium e regressou à Invicta ainda para trabalhar na banca. Mas logo depois deixou-se prender pelas mãos da Fundação Cupertino de Miranda. Em todo o lado foi buscar inspiração para interpretar o mundo. O resultado está espelhado numa coleção com 600 peças, onde os nomes de Ana Jotta, Chafes, Croft, Cabrita, Nozolino, Tropa, Julião Sarmento, Sanches ou Calapez rivalizam com os de Miroslaw Balka, Ignácio Aballi, Pepe Espaliú, Susana Solano, Pawel Althamer ou Franz West. Em Portugal, nada disto é comum. E, no Porto, tudo isto é visível num palacete magnífico escondido, mas cada vez menos, na zona oriental da cidade.

Começou a colecionar a partir de que momento e por que razão?

Comecei há 40 anos. Sempre gostei muito de arte. Na família há fortes influências. Do lado paterno no que se refere à literatura, pois era uma família de editores, livreiros e papeleiros. Editaram entre o século XVIII e o século XIX mais de 500 livros. Os meus antepassados tinham relação próxima com Camilo Castelo Branco e outros grandes escritores da altura. Do lado materno, o meu avô era colecionador de arte e também de mobiliário. Foram duas realidades quem me marcaram sempre e muito.

A arte era comum em casa?

Sim. Claro que, depois fui viver para Londres, e a cidade inspirou-me definitivamente. Ia praticamente todas as semanas ao British Museum, à National Gallery, ao Victoria and Albert Museum, à Tate… E hoje em dia em todas as grandes cidades, os museus são espaços que me inspiram imenso.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Viveu em Londres em que época?

Nos últimos cinco anos da década de 70. Voltei para Portugal em 1981. Os museus sempre foram grandes referências para mim. Sempre que visito Nova Iorque nunca falho o MoMA, o Metropolitan e o Frick Collection. Nunca falham mesmo que só tenha 20 minutos para despender em cada um. No Metropolitan escolho ir visitar uma peça africana renascentista, a máscara do rei do Benim, Iyoba, em marfim. É uma máscara da cabeça da mãe dele e que ele usava em cerimónias especiais, e tem os primeiros portugueses que chegaram a África no século XVI. É uma obra-prima do renascentismo. Em todas as cidades, os museus são fontes de obrigatórias visitas. Em Paris, não falho o Louvre, não falho o Museu de Cluny e não falho, mas vou passar a falhar porque vai ser integrado no Pompidou, o ateliê Brancusi.

Partiu para a coleção com uma ideia definida? Foi a pouco e pouco tomando forma?

O caminho faz-se caminhando. No início não havia minimamente uma ideia. Decidi fazer uma coleção. Lembro-me perfeitamente das primeiras obras que comprei, que foram um [José Pedro] Croft e um [Pedro] Cabrita Reis. Lembro-me como se fosse hoje da alegria que tive quando comprei essas obras. Eram artistas e obras que me marcaram imenso. A coleção surgiu como um passo natural para alguém que gostava de arte. Foi só ao fim de alguns anos que percebi que aquilo tinha pernas para andar e constituir uma coleção. Ao princípio, era um gosto pela arte e não só arte contemporânea, também de outros períodos, nomeadamente arte clássica.