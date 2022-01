Dias, meses ou anos. A que distância devemos planear a nossa vida?

A pressão que atualmente existe para rentabilizarmos o nosso tempo pode levar-nos à exaustão, daí que também seja importante planear os momentos de lazer. E durante a pandemia ficou especialmente clara a importância de definirmos espaços de descanso. Mas eis que surge outro dilema: “Socialmente vivemos a ideia de que há descansos mais qualificados do que outros”. A psicóloga aponta metaforicamente o dedo ao feed do Instagram onde, ultimamente, parecem popular fotografias de férias paradisíacas nas Maldivas, diz. Ou no Dubai ou no Brasil, acrescentamos. De repente, ver uma série no sofá de casa de pijama vestido parece um uso insuficiente do tempo. Mas planear não fazer nada — embora pareça um contrassenso — tem o seu peso, até porque, às vezes, parece que não há “espaço entre as slots”. E o que é feito do famoso ditado italiano “dolce far niente”? Não raras vezes, chegado o fim-de-semana é a dúvida é entre como aproveitá-lo e, ao mesmo tempo, descansar.

Curiosamente, um estudo de 2016 citado no The New York Times, mostrou que planear momentos de lazer com os amigos, desde idas ao cinema ou jantares e almoços, poderia fazer com que estas atividades se assemelhassem a tarefas, motivo pelo qual muitas vezes há cancelamentos. No artigo, a solução passava pela seguinte sugestão: planear o tempo de forma mais deliberada no sentido de sermos melhores amigos ou familiares, isto é, considerar uma abordagem mindfulness à socialização. Escrito por outras palavras, menos continua a ser mais, não só nos acessórios de moda, mas também no calendário, sobretudo numa altura em que a pandemia e respetivos confinamentos parecem ter abrandado o metabolismo social de muitas pessoas.

Antes e depois da pandemia — quando esse dia chegar —, Margarida Cipriano leva as desmarcações muito a sério e, de cada vez que estas surgem, lá vem a frustração bater à porta. Respostas como “nesse dia em princípio posso” também a incomodam. Se organiza o seu tempo para estar com alguém, espera que a outra pessoa faça o mesmo — afinal, uma desmarcação em cima do joelho é tempo de produtividade perdido. “É importante que honremos o tempo dos outros.” Apesar disso, admite uma vez mais que há coisas que não consegue controlar e tem tentado ser mais tolerante. Curioso e desnecessário é a confirmação da limpeza dos dentes que acontece de seis em seis meses. “O consultório do meu dentista liga-me sempre na véspera a confirmar, acho o telefonema uma inutilidade. Não sei de cor o dia, mas está na agenda.”