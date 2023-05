As saídas de membros da Iniciativa Liberal nos últimos tempos são vistas por vários dirigentes como “normais” e “naturais” para a fase de crescimento em que o partido se encontra. A justificação de que o “saldo é positivo” ganha força com os números de entradas de novos filiados desde que Rui Rocha é presidente, mas a narrativa desagrada aos descontentes, que reconhecem estar “cansados” da forma como são criadas “barreiras para todas as pessoas que pensam de forma diferente”.

Paulo Carmona, ex-candidato a vice-presidente da IL e coordenador do núcleo de Sintra, abandonou a IL pouco depois de um grupo de 13 membros da ala conservadora ter optado pelo mesmo caminho. Na nota que divulgou internamente para fundamentar a saída disse estar “cansado e triste” com a vida interna do partido e destacou a “falta de tentativas de apaziguamento e de serenidade por parte de quem ganhou a Convenção num partido dividido a meio”.

Garantiu que não existe oposição interna desde que os liberais elegeram um novo líder, altura em que foi derrotado como número dois de Carla Castro (com 44% dos votos), criticou o “agitar constante do espectro duma suposta oposição interna que não há” e que assegura que se “dissolveu” — escreveu que “apenas existem opositores e críticos, que sempre houve”.

