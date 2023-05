Carla Castro, ex-candidata à liderança da Iniciativa Liberal, abandona o cargo de vice-presidente da bancada do partido no Parlamento, um lugar que manteve após a vitória de Rui Rocha para presidência. A deputada liberal justifica a decisão com o facto de não estar a ser tida em conta na “participação estratégica, comunicação e gestão”, sugerindo que não se mantém num cargo sem ser integrada nas respetivas funções.

“Aceitei a continuidade do mandato após a Convenção, até pela unidade que defendia e defendo. Entendo que os cargos devem ter efetivo exercício dos mesmos (neste caso participação na estratégia, comunicação e gestão) e não sendo o que está a acontecer, e não estando na política por cargos, apresentei a minha demissão”, esclareceu a deputada numa nota no Twitter.

Venho por este meio dar uma breve nota da minha resignação de Vice-Presidente de Bancada Parlamentar.

— carla castro (@carlacastroPt) May 5, 2023

Apesar de abandonar o cargo na bancada da IL, Carla Castro insiste que é “muito importante” que exista “união” dentro do partido — já após a Convenção em que Rui Rocha venceu tinha feito questão de garantir que estava disponível para ajudar, mas acaba por sair por não se sentir integrada.

“Reitero que é muito importante a união e é nisso que temos de nos centrar: há promessas eleitorais para ajudar a cumprir, um partido para crescer e uma enorme necessidade de ajudar a tornar Portugal mais liberal: contam comigo e não obsta a nada no orgulho e honra em trabalhar, todos os dias, colaborativamente, em prol dos compromissos para um Portugal mais liberal”, afirmou.

Após a saída de João Cotrim Figueiredo e o anúncio quase imediato de que Rui Rocha era a escolha da corrente da liderança para uma candidatura, Carla Castro resolveu avançar com uma alternativa, o que, após a derrota, a deixou fragilizada contra uma bancada que está alinhada com a direção. Ainda assim, a deputada manteve o lugar de vice-presidente da bancada que já tinha antes das eleições internas.

Durante o processo interno, Carla Castro foi várias vezes criticada por dirigentes do partido, nomeadamente pelo próprio João Cotrim Figueiredo, que na altura ainda era presidente cessante da IL e que a acusou de falta de hombridade numa entrevista ao Observador. “Apetecia-me perguntar quando é que Carla Castro começou a achar que eu tinha uma gestão autocrática. Devia ter tido a hombridade de me dizer o que pensava. Não gostei e fiquei desagradado”, disse na altura.

Apesar do clima tenso que se viveu durante a campanha eleitoral interna, no final da Convenção eletiva os dois lados mostraram estar alinhados na ideia de que era necessária união dentro do partido e de que seguiriam a trabalhar juntos no dia seguinte. A decisão da liberal anunciada no Twitter mostra agora que não se sente envolvida, recusando manter-se no cargo sem cumprir as respetivas funções.