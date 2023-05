Paulo Carmona, que foi o número dois da candidatura de Carla Castro à liderança da Iniciativa Liberal, anunciou este domingo que vai abandonar o partido.

Nas suas redes sociais, o presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Biocombustíveis e do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas revelou a decisão. “Hoje é um dia triste. Solicitei a minha desfiliação do partido Iniciativa Liberal. Foi uma caminhada de 2 anos que termina hoje. Obrigado a todos. Continuarei a defender um país mais liberal com preocupações sociais, agora como independente, mas sempre comprometido com a causa”, lê-se no seu perfil do Twitter.

Paulo Carmona foi o candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Sintra nas últimas eleições autárquicas.

A decisão surge dois dias depois de Carla Castro ter anunciado a sua resignação à vice-presidência da bancada parlamentar do partido. A deputada liberal justificou a decisão com o facto de não estar a ser tida em conta na “participação estratégica, comunicação e gestão”, dando a entender que não se mantém num cargo sem poder exercer as funções que esse lugar exige.