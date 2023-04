Os “liberais clássicos” da Iniciativa Liberal, conhecidos por representarem a ala mais conservadora do partido, estão de saída, avançou o Jornal de Notícias e confirmou o Observador. A gota de água foi a votação da IL relativamente à autodeterminação da identidade de género e o facto de considerarem que o partido está cada vez mais próximo da esquerda.

O comunicado, que vai chegar ao partido no dia 25 de Abril por uma questão de “simbolismo”, foi assinado por 13 liberais e o Observador sabe que há outros membros a ponderarem bater com a porta pelas mesmas razões. Nuno Simões de Melo e Mariana Nina, duas das caras mais conhecidas dos “liberais clássicos” eram conselheiros nacionais e abandonam agora o partido. No maior órgão entre convenções deverão seguir-se Carlos Roquette e Gualdim Ramos, da Lista B, que conseguiu quatro lugares.

“[A questão da ideologia de género] é a minha linha vermelha, é um assunto que me é muito caro. O apelo à identidade de género é uma ideologia das mais baixas patrocinadas pela esquerda e recuso em absoluto e em consciência ter o meu nome associado a um partido que alinha nesta ratoeira”, referiu Mariana Nina em declarações ao Observador.

