Dois casamentos, uma missa papal, um assassinato e um Happy Birthday, Mr. President. Os eventos que marcaram o Madison Square Garden

Foi na presença de centenas de pessoas que assistiam ao espetáculo que o milionário Harry Kendall Thaw, herdeiro do empresário William Thaw e um dos homens mais ricos dos Estados Unidos da América na altura, usou o seu revolver calibre 22 para disparar dois tiros no rosto de White e um no ombro. “Fi-lo porque violou a minha esposa! Ele mereceu! Aproveitou-se da rapariga e depois a abandonou!”, terá gritado o milionário, diante do corpo ensanguentado do seu inimigo, descreve o historiador Douglas O. Linder no blog Famous Trials.

A motivação de Thaw terá sido a relação que a sua mulher, Evelyn Nesbit, havia tido com o arquiteto anos antes. A jovem modelo e dançarina tinha apenas 15 anos quando conheceu Standford White, de 46 anos, famoso em Nova Iorque como um homem rico, poderoso, mas também como um predador sexual. Casado e 30 anos mais velho, White não tinha a intenção de se casar com Nesbit, mas conquistou a sua família ao pagar por jantares e festas. A jovem mais tarde chegou a referir que o arquiteto era como um “vampiro benevolente”. “Stanford White era um homem bom… Fez-me mal, de acordo com alguns padrões morais foi perverso e decadente, mas isso não cega o meu julgamento”, escreveu, nas suas memórias.

Contudo, em 1902, quando protagonizava o espetáculo Wild Rose, conheceu Harry Thaw. O milionário, que na altura Nesbit chamava “Mr. Munroe”, passou a cortejá-la, até que a jovem aceitou casar-se com ele. Foi numa suíte de hotel em Paris que Evelyn Nesbit revelou ao marido a história do dia em que perdeu a virgindade com Stanford White. Diz que foi convidada para uma festa mas quando chegou ao apartamento, o arquiteto estava sozinho. Depois, terão bebido champagne. A jovem conta então que só se recorda de ter acordado nua na cama e ver sangue nos lençóis. Foi violada. “Pobre menina. Meu Deus”, terá dito Thaw, que passou a viver sob a sombra da história de violência.

Na noite de 25 de junho de 1906, Thaw jantava com Nesbit quando avistou White num restaurante próximo. Foi quando decidiu comprar bilhetes de última hora para o musical Mamzelle Champagne. Testemunhas dizem que viram Thaw a rondar os fundos do teatro antes de, com um revólver escondido embaixo do casaco, disparar três vezes contra White. Pelas três da manhã, o milionário foi acusado formalmente de homicídio e levado para a prisão de Tombs.

Mas mais famoso do que o crime, ficou para a história os seus dois julgamentos. A defesa apresentou o conceito de “dementia americana” para justificar uma insanidade supostamente comum ao homem americano, fundamentada na crença inabalável de que o seu lar e a honra de sua esposa e filhas são sagrados. Esta estratégia, entretanto, resultou num júri empatado, o que anulou o julgamento. A segunda tentativa da defesa focou-se uma tese de insanidade absoluta — o que fez o tribunal declarar Thaw incapaz. O milionário foi internado no hospital psiquiátrico de custódia Matteawan e libertado em 1915 — mas acabou por regressar a instituições psiquiátricas ao longo da vida por novos atos violentos.

Do comício nazi ao Happy Birthday , Mr. President

O Madison Square Garden, por sua vez, permaneceu ativo, mas em 1908 foi vendido mais uma vez, agora à companhia de seguros The New York Life. O centro de eventos fechou definitivamente em maio de 1925, dando lugar ao edifício principal da seguradora, e reabriu mais próximo da localização atual — na esquina da 49th street com a Eight Avenue. É este edifício que recebe uma polémica convenção nazi, ainda antes da Segunda Guerra Mundial.