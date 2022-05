Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Kim Kardashian decidiu levar um look clássico para o Met Gala de 2022 e apareceu no evento de Nova Iorque com o mesmo vestido que Marilyn Monroe usou para cantar durante o aniversário do Presidente dos EUA, John F. Kennedy, em 1962.

Usar aquele look, contudo, foi tudo menos fácil para a socialite norte-americana. Segundo explicou à Vogue Kim Kardashian, o cabelo teve de ser pintado ao longo de 14 horas para ficar com o tom louro apresentado no Met Gala. Além disso, a celebridade perdeu 7,3 quilogramas em três semanas para caber no vestido de Marilyn Monroe.

Ainda assim, a peça original de 1962 foi exibida apenas por alguns minutos. Depois da apresentação na passadeira vermelha, Kim Kardashian teve de trocar o original por uma réplica para não danificar aquela que é também um objeto histórico e cultural do século XX. Além disso, a celebridade teve de comprometer-se a não se sentar com o vestido e a não utilizar maquilhagem corporal que pudesse danificar a peça.

Também ao estilo de Marilyn Monroe, Kim optou por um casaco branco para cobrir parte dos braços e as costas durante o evento. Mais do que uma parecença com o estilo original de quem usou o vestido há 60 anos, esta escolha foi resultado de mais um problema que tornou o vestido um verdadeiro desafio.

Ainda que com menos 7,3 kg, Kim Kardashian teve dificuldade em apertar o fecho traseiro do vestido de Marilyn Monroe. Com receio de danificar a peça, a celebridade norte-americana teve a ideia de unir as duas partes com um laço e cobrir o “remendo” com o referido casaco, explica o El Mundo.

O vestido foi criado pelo designer Jean-Louis para a gala do Partido Democrata em Madison Square Garden, em maio de 1962 — apenas alguns dias antes do aniversário de John F. Kennedy. Em 2016, foi vendido por 4,5 milhões de euros e tem estado exposto desde então num museu em Orlando, no Estado da Florida.