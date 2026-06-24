Parece ser cada vez mais oficial: Taylor Swift e Travis Kelce devem mesmo trocar alianças no Madison Square Garden, em Nova Iorque, a 3 de julho. Pelo menos é o que avança agora o New York Times, com base em fontes da autarquia e de hotéis da região, que confirmam alguns pormenores da organização do evento.

De acordo com três fontes não identificadas, foi registado um pedido junto à Câmara Municipal de Nova Iorque para fechar o trânsito nas ruas que circundam o Madison Square Garden entre o dia 2 de julho e o meio-dia de 4 de julho, para um evento no dia 3. O pedido terá sido feito pela Winick Productions, uma empresa de organização de eventos conhecida por produzir red carpets no Madison Square Garden. A empresa solicitou a autorização para instalar uma cobertura do lado de fora da arena para receber o evento, que poderá ter entre 500 e 999 convidados; além de um espaço para o estacionamento de camiões que vão carregar e descarregar materiais para a montagem. Apesar de a empresa não confirmar os pedidos, oficiais de polícia da esquadra mais próxima já foram alertados para a possibilidade de o casamento de Taylor Swift se realizar no fim de semana do 4 de julho — dia da Independência dos Estados Unidos e, diz-se, o feriado preferido da cantora.

Uma pessoa que terá tido acesso às reservas do Marriott Marquis, um hotel em Times Square, confirma que há vários quartos nos nomes de membros do Kansas City Chiefs, a equipa de futebol americano na qual joga Travis Kelce. Já uma quarta fonte, um funcionário da autarquia, confirmou mesmo que há uma festa de casamento no dia 3 de julho no Madison Square Garden. De facto, a agenda do espaço, onde Swift já deu vários concertos e que chega a receber 20 mil pessoas em espetáculos, está vazia entre os dias 28 de junho e 7 de julho. Apesar de não ser comum receber casamentos, há um caso bastante conhecido: o músico Sly Stone casou-se com a modelo Kathy Silva, mas neste caso tratou-se de um moment celebrado antes de um concerto no espaço, no dia 5 de junho de 1974. Em 1 de julho de 1982, decorreu mesmo um casamento coletivo neste local, celebrado pela Igreja da Unificação, com 2.075 casais a dizerem o “sim”.

Em abril, o Page Six avançava com a data, afirmando que os convites já estavam a ser enviados. Na altura, ainda não se sabia exatamente o local onde seria realizado o evento, com alguns órgãos de comunicação social a apontarem para Nova Iorque depois de o casal ter descartado o casamento em Rhode Island, onde Taylor Swift tem uma propriedade.