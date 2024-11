Domingo era para curar feridas, mas foi dia de caça às bruxas. Moçambique à espera de mais violência

Lisa Albert tem um funeral esta segunda-feira. No sábado foi à morgue pedir a confirmação da morte de Benjamim, nascido em 1986. Tem com ela a pulseira branca que confirma o óbito a 7 de novembro de 2024, quando Maputo viveu um protesto sem precedentes. A família ainda não tinha qualquer informação oficial e foi esta moçambicana de ascendência sueca que a conseguiu. Benjamim morreu quando estava a passar perto de uma esquadra amiga. “Ele era amigo dos agentes, até lhe davam comida”, mas “foi baleado por outros agentes”, conta ao Observador Lisa Albert, ao enviar uma foto com a identificação do corpo.

No domingo, os amigos, os familiares e os vizinhos choravam a morte de um homem que não estava na “Manifestação contra o assassinato do povo moçambicano”, no final dos “Sete dias de libertação de Moçambique do colono preto”. Era para isso que o fim de semana servia: para cuidar dos feridos, começar o luto pelos que morreram, descansar dos dias de greve e protestos.

Foi isso que Venâncio Mondlane disse na última comunicação que fez a partir do exílio: estes dois dias seriam para recuperar forças, não para protestar na rua. O candidato independente às eleições presidenciais — que reivindica a vitória nas urnas enquanto a Comissão Nacional de Eleições a dá ao candidato da Frelimo, Daniel Chapo —, agendou para esta segunda-feira o anúncio da quarta fase da luta, que será a “mais dolorosa” e que vai “afetar a economia nacional”.