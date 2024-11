Maputo viveu cenário de guerra mas não sabe o que vai ser o dia seguinte

Maputo sabe como foi dormir esta quinta-feira à noite: sem internet e com os despojos de um dia de “guerra”. Fumo na direção dos bairros, sinal de pneus ainda a arder a bloquear passagem para alguns subúrbios e para o aeroporto, “panelanço” na “cidade de cimento” das 19h às 21h, e depois o silêncio. Tal como o do governo, ou da Frelimo, que ainda nada disse sobre o que se passou durante o dia na capital de Moçambique.

Nas ruas, sobram as marcas de uma revolta contida pela polícia: pedaços de borracha desfeita dos pneus incendiados e caixotes do lixo em cinzas, por vezes “alguns ainda em chamas”; pedras, paus e garrafas que os manifestantes atiraram às forças de segurança; balas, algumas de borracha e outra reais, e muitas cápsulas do gás lacrimogéneo que as forças de segurança lançaram contra quem protestava. No ar, um cheiro intenso a queimado e a gás lacrimogéneo. E, em alguns bairros, na descrição que uma moradora faz ao Observador, “sangue no chão”.

Houve mortes, neste banho de multidão. Quantos, ainda não se sabe bem. Organizações não governamentais como o Centro para a Democracia e os Direitos Humanos (CDD), contabilizaram, para já, cinco, e mais de cem feridos. Há vídeos (que até a sensibilidade menos exigente preferia não ter visto), de jovens sem vida, um deles ensanguentado, a ser arrastado com os órgãos de fora.

Até às 15h00 de hoje, quinta-feira, 7 de Novembro de 2024, a cidade de Ma- puto, capital de Moçambique, apresentava-se em cenário de guerra civil. pic.twitter.com/KrXruRpT3v — CDD – Centro para Democracia e Direitos Humanos (@CDD_Moz) November 7, 2024

Venâncio Mondlane, que convocou esta marcha para culminar os “Sete dias de libertação de Moçambique do colono preto” e a “Manifestação contra o assassinato do Povo Moçambicano” fala em dois mortos. No entanto, ainda é cedo para ter números, o hospital de Maputo faz esta quinta-feira às 9h00 (hora local) uma conferência de imprensa para dar dados. Porém, Adriano Nuvunga, diretor do CDD, ressalva, em declarações ao Observador, que “muita gente não recorre a unidades de saúde com medo da polícia”. Pelo que serão sempre mais do que os oficiais.

Mas Maputo não sabe como vai acordar. VM7 (como apoiantes e jornalistas tratam Venâncio Mondlane) o candidato independente que garante ter vencido as eleições presidenciais de 9 de outubro, contestando os resultados oficiais, ainda não validados pelo Conselho Constitucional, diz que o protesto nas ruas não acabou.

“Se não houver reposição da verdade eleitoral, estas manifestações não vão parar. Vamos ocupar a cidade de Maputo até se devolver a vontade do povo. Caso contrário, a cidade de Maputo vai ficar ocupada de uma forma indefinida. Sem prazo. Até à devolução dos resultados eleitorais. É isso que queremos”, disse numa das suas “lives” diárias no Facebook a partir do exílio.

O problema é que não disse como é que isso vai ser, avisa Adriano Nuvunga. “O povo não sabe se amanhã pode ir à escola ou não, se pode ir trabalhar ou não, se pode sair para ir vender”, sublinha ao Observador.

“Isso não está claro, então fica a ideia de que a sociedade moçambicana fica sempre pendente, à espera, do que o Venâncio Mondlane irá dizer para saber o que vai ser da sociedade moçambicana”, lamenta.

O governo nada disse e a Frelimo, o partido que está no poder, disse alguma coisa, mas foi na véspera: “A porta-voz limitou-se a reafirmar que venceram as eleições e vão aguardar os resultados do Conselho Constitucional”, diz Adriano Nuvunga. “Apesar de as pessoas da Frelimo falarem, depois de o fazerem parece que essas mesmas pessoas vão ficar à espera do que o que a ‘live’ do Venâncio vai dizer sobre o dia seguinte, portanto neste momento o dia seguinte está assim num suspense, não se sabe muito bem o que vai acontecer”.

Em dia de “guerra”, polícia dispara sobre jovens ajoelhados

O dia começou cedo em Maputo, com um forte dispositivo policial e militar nas ruas, com o palácio da Ponta Vermelha, residência oficial do chefe de Estado, guardado como nunca. E depois começou a enchente humana, como vários vídeos mostram.

‼️ As pessoas fazem-se de forma massiva as ruas da Capital para se manifestar, apesar dos frenquestes disp4r0s. pic.twitter.com/lMEgV7OkQ6 — Moz Informa ???????? (@mozinforma) November 7, 2024

E a seguir os confrontos com a polícia.