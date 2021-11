Dostoiévski: há 200 anos a atormentar-nos a consciência

Steiner, no seu Tolstói ou Dostoiévski, procurou resolver as insuficiências romanescas com recurso a uma genealogia particular para a obra de Dostoiévski. Se Tolstói renovava o épico, Dostoiévski herdava na sua obra a estrutura da tragédia. A semelhança dos temas dostoievskianos com os temas trágicos clássicos é mais ou menos evidente. A tragédia clássica tem como grande argumento dramático a imprevisibilidade do mundo e o modo como o destino se abate sobre os homens. Para acentuar a gravidade do problema, os grandes heróis trágicos são, de facto, heróis: homens virtuosos, bravos, que não merecem a sorte que lhes calha. Em Dostoiévski, só o príncipe Myshkin de O Idiota é verdadeiramente heroico, já não num sentido helénico, mas num sentido cristão. Ele é o homem bom, o novo Cristo, mas não pode ser separado do seu duplo, Rogozhin, e nem ele é imune aos problemas trágicos.

No entanto, as outras grandes personagens de Dostoiévski, mesmo que não sejam heroicas, são verdadeiramente trágicas. Raskolnikov, no Crime e Castigo, leva a tragédia a um ponto curioso: não o do acontecimento que se abate sobre ele, mas do facto de o inimigo, o exterior que comporta o elemento trágico, morar nele próprio. Se em Édipo há um destino que está fora dele e o leva a matar o pai, em Raskolnikov o caso é mais curioso porque o estranho é a sua própria consciência. A ideia de que o homem que escolheu matar, como um heroico Napoleão, não é depois capaz de controlar os efeitos da consciência, transporta a tragédia para outro nível: não é só a discrepância entre as intenções e os efeitos que torna os enredos de Dostoiévski entre o delirante e o trágico: é a consciência de que nós somos o nosso próprio trágico, de que a consciência não nos obedece e faz de nós estranhos a nós próprios.

É deste princípio que nasce também o remorso de Ivan Karamazov, de Os Irmãos Karamazov. Aí, a morte vem, num estilo mais clássico, de fora dos irmãos, do bastardo Smerdyakov; no entanto, depressa o remorso é transportado para Ivan, o irmão racionalista que fica como autor moral do crime e que não consegue, contra o seu próprio edifício filosófico, controlar o peso da consciência.