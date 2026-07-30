E agora, um guilty pleasure: “Motor City — Sede de Vingança”

Porquê guilty pleasure? Talvez seja preciso começar por Detroit, essa cidade com cheiro a combustível que tanto alimentou a cinematografia americana. Mas também pelo ano — 1977 — e pelo chamamento aos filmes dessa década. Motor City arranca, de facto, em Detroit 1977. É um pastiche assumido de um tempo e de uma forma de fazer cinema. Em simultâneo, poucos filmes contemporâneos são tão genuínos no gesto artístico que propõem como este, influenciado que é pelo film noir, pelo cinema de acção e suas variantes (a Blaxploitation) e tantas novelas gráficas norte-americanas (Frank Miller, mas não só) que se alimentaram daqueles géneros.

Importante sublinhar desde já, em jeito de aviso à navegação: história de gangsters em que dois homens vão disputar a mesma mulher amada, a ferro e fogo, Motor City é um filme praticamente sem diálogos — para dizer a verdade, só apanhei um, e pelos dedos das mãos se contam todos os vocábulos dos seus 106 minutos. Voltámos a comprovar isso esta terça-feira, num visionamento matutino para a imprensa em que, além deste escriba e da representante da distribuidora, só compareceram na sala três senhoras do IGAC (o organismo que se ocupa da classificação etária de cinema), a quem demos dois dedos de conversa. O resto da imprensa foi em peso para o visionamento concomitante do novo Homem-Aranha — fracote, ao que parece. Mal sabem o que perderam.

Por falar nisso: será Motor City visto entre nós, visto realmente, com olhos de ver, pela crítica e pelos espectadores? O arranque nas salas do lado de lá do Atlântico, quinta-feira passada, foi péssimo. De pouco adiantou o elogio da revista Variety, que o descreveu como uma “ópera de Scorsese sem diálogos”. Desalinhado do gosto dos grandes estúdios, Motor City não vem propriamente das catacumbas do cinema americano (custou 30 milhões de dólares), mas é um thriller demasiado experimental para se impôr no mainstream. Não é preciso ser bruxo para adivinhar que será um flop: basta vê-lo, percebe-se depressa que os palatos de hoje não o podem saborear. Mas talvez alguns o provem, por curiosidade. Digamos que é um filme de culto que ainda não se tornou de culto.

No ano passado, em Veneza, longe deste marasmo, houve antes algazarra e da grande. As alas mais cinéfilas do festival esgotaram depressa as sessões do Lido, onde o filme foi exibido, fora de concurso, antes de rumar a Toronto. Já referenciado em Veneza graças ao anterior Old Henry (2021), filme não menos exquis, Potsy Ponciroli (Los Angeles, n.1981), rodeado de equipa exuberante, fez a festa e pintou a manta ao lado da mulher, Amber, e do elenco principal do filme: Ben Foster, Shailene Woodley, Lionel Boyce, Pablo Schreiber e Amar Chadha-Patel.

Alan Ritchson, o protagonista, estava em rodagem, não pôde estar presente. No filme, ele chama-se John Miller. Naquele ano de 1977, em certa noite em que os Ramones passam por Detroit para dar um concerto, Miller cai de quatro por Sophia (Shailene Woodley), a namorada do gangster Reynolds (Ben Foster). É rivalidade que ali nasce e vingança que há-de durar até ao último segundo de filme — olho por olho, dente por dente — com um amaldiçoado anel de noivado pelo meio. O bera lá faz a folha ao inocente, que vai injustamente parar à cadeia. E mais não se diz, embora seja preciso sublinhar isto: não há em Motor City uma cena, uma só, que não seja construída com um extraordinário rigor e fidelidade à época, à medida que a estranheza do “thriller sem palavras” se instala em nós — como se este filme viesse recordar-nos que o cinema ainda tem o direito de se libertar das palavras, ser só coisa para olhos e ouvidos, nada mais. Há cenas de luta exemplarmente coreografadas e uma delas, dentro de um elevador com “dois gatos no mesmo saco”, é digna de admiração e de estudo para quem trata o cinema de acção com um mínimo de seriedade. Por último, mas não menos importante: em Motor City, quem manda é o ralenti. O rei absoluto. Figura de estilo a impôr-se sobre qualquer outra. O leitor do Observador fica assim com as cartas na mesa. Vai a jogo?

Voltemos a Veneza 2025. Na preparação do festival, a distribuidora Cinemundo abrira-nos o caminho para a conversa com Potsy que se segue.

Enquanto via Motor City, dei por mim a pensar no cinema mudo. Não pela interpretação dos actores, que nunca é afectada para se parecer com o mudo, mas porque o espectador tem de reaprender a aceitar um filme construído desta forma. Pensou nisso durante o processo?

Sim, essa ideia esteve presente. Acredito que o público é inteligente. Os espectadores conseguem esperar. Podemos mostrar-lhes uma situação e só explicar o seu significado três, ou quatro, ou dez minutos depois. Há momentos no filme em que não se percebe imediatamente por que razão algo acontece, mas mais tarde tudo faz sentido. É o caso do modo como revelamos, em fragmentos, a forma como as personagens de Alan Ritchson e Shailene Woodley se conheceram. Quando o filme termina, espero que o espectador sinta que compreendeu toda a história.

A narrativa, quase sem diálogos, demonstra que é possível contar uma história desta forma e ser plenamente compreendido?

Esse era, precisamente, o desafio. A história, no fundo, é familiar. Todos já vimos filmes de vingança: o protagonista é traído, vai para a prisão, regressa e vai ajustar contas. Também já vimos triângulos amorosos e relações marcadas pelo sofrimento. A dificuldade estava em contar essa história dentro da estética do noir dos anos 70, mas com uma abordagem contemporânea, praticamente sem diálogos. Ao mesmo tempo, era importante manter a narrativa simples. Isso dava-nos liberdade para sermos mais criativos na forma de contar a história. Se tentássemos fazer um filme como Inception [A Origem, Christopher Nolan], sem diálogos, seria impossível.

Qual é a sua ligação a Detroit?

A escolha da cidade já vinha do argumento de Chad St. John, que situava a história em Detroit, na década de 1970. Curiosamente, sou adepto dos Detroit Lions [equipa de futebol americano da NFL], embora nunca consiga explicar porquê. A cidade fascina-me. Houve uma época em que estava no topo do mundo e, quando a indústria automóvel entrou em declínio, perdeu muito da sua força. Mas Detroit nunca desapareceu. Continua sempre a reinventar-se. É uma cidade de sobreviventes e os seus habitantes têm um enorme orgulho nela. Além disso, é lindíssima, tanto pela arquitectura como pelo desenho urbano. Está a viver um renascimento e acho isso extraordinário.