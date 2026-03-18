E se houvesse um "tratamento universal" para o cancro? Investigadores criam nanopartícula que "um dia" pode vir a ser a resposta

Todos os cancros são diferentes. Sejam eles sólidos ou líquidos, mesmo até instalados no mesmo órgão, cada tumor tem propriedades únicas que dificultam a existência de um tratamento único para o eliminar do sistema e impedir a sua reincidência. Mas um dos maiores problemas na resposta imunitária é a “exaustão” dos glóbulos brancos especializados na deteção e combate aos tumores. Quando as armas utilizadas pelo nosso corpo não são produzidas ao mesmo ritmo da proliferação das células cancerígenas, é preciso um tratamento adicional.

E, nesse sentido, ao longo dos últimos anos, têm vindo a ser desenvolvidas uma série de abordagens para promover e intensificar a resposta imunitária através da produção destes linfócitos T nas regiões afetadas pelo tumor. Porém, todos os que têm apresentado resultados mais positivos estão limitados a tipos específicos de cancro, requerendo um tratamento personalizado e uma análise caso a caso para conseguir atingir algum tipo de progresso.

Agora, uma equipa de investigadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, pode finalmente estar perto de responder à questão: “E se houvesse um tratamento universal para o cancro?”. Trata-se de uma nanopartícula cujo objetivo é impedir o tumor de inibir a resposta imunitária, potenciar a ação do próprio sistema e já obtiveram os primeiros resultados favoráveis numa fase ainda pré-clínica.

Vários tipos de cancro produzem uma molécula chamada IDO, que serve como imunossupressor e diminui os esforços do sistema imunitário para combater o tumor. Ao fim de uma longa exposição a esta molécula, os linfócitos T vão ficando gradualmente mais enfraquecidos e sem as capacidades para responder ao novo intruso naquela localização. E é a este nível, dentro das células cancerígenas, que a nanopartícula (LNP, lipid nanoparticle) atua no organismo.

Quando a LNP entra no local onde se instalou o tumor, bloqueia a ação da IDO e, quando acompanhada por uma molécula RNA mensageiro (mRNA) — que estimula a produção de proteínas que ativam o sistema imunitário — é capaz de “revitalizar” aqueles glóbulos brancos especializados. Assim, possibilita um combate direto do tumor sem precisar de análises extensas e ajustes específicos de paciente para paciente, como acontece numa grande maioria das opções terapêuticas atualmente em exploração.

Esta nanopartícula foi testada, nesta primeira etapa, em modelos animais de cancro colorretal, como explica ao Observador o primeiro autor do estudo agora publicado na revista Nature Nanotechnology. “O resultado foi bastante impressionante, mesmo da primeira vez que o testámos”, admite Michael Mitchell, referindo que na estreia da LNP, quando administrada neste modelo, o tumor foi “completamente varrido” pelo sistema imunitário. “Tivemos uma resposta completa, com uma taxa de sobrevivência de 100%”, acrescenta.