Com Nininho Vaz Maia, entre os bastidores e o palco: um fenómeno pop de pés descalços numa arena esgotada

O concerto leva mais de duas horas quando os músicos abandonam o palco. Não é o fim, longe disso: Nininho Vaz Maia ainda tem muito para oferecer às 16 mil pessoas que esgotaram a noite de sábado, a primeira de duas datas na Meo Arena (a segunda é este domingo, 16), em Lisboa.

Sobe um sofá branco, transportado por dois homens, um deles com farda policial. No ecrã é projetado um excerto do vídeo responsável por tudo o que está a acontecer atualmente. Em tronco nu, de calções, com uma guitarra no colo e uma pulseira eletrónica no tornozelo — foi assim que a primeira versão de Já Conheço o Teu Olhar foi parar ao YouTube (publicada em 2014 por uma prima, soma quase quatro milhões de visualizações) e se espalhou enquanto o misterioso cantor de olhos azuis que ninguém conhecia estava retido em casa, a cumprir uma pena de prisão domiciliária. A filmagem era amadora, mas a voz tinha já o timbre potente e afinado que continua a transformar em sucessos todos os temas que tem lançado desde então.

Em tronco nu, de calções (e não é repetição acidental), é assim que Nininho Vaz Maia desce um par de degraus do palco. Senta-se no sofá, coloca uma pulseira no tornozelo e começa a entoar Eu Conheço o Teu Olhar. “Tinha de viver esse momento”, garante mais tarde ao Observador. “Queria mostrar que não tenho vergonha, dar-me a conhecer àqueles que não sabiam como eu comecei, dar valor ao momento em que me encontro hoje.”