Espanha passa a pagar água do Alqueva, mas caudais do Tejo não convencem ambientalistas. As negociações sobre os rios que cruzam a fronteira

Para lá de uma dimensão puramente simbólica que, para alguns, transforma os rios em ícones de uma identidade comum a portugueses e espanhóis, a gestão partilhada dos rios ibéricos tem sido fonte de grandes dores de cabeça para os dois países. A complexidade desta gestão aumentou nas últimas décadas: a seca cada vez mais frequente e intensa obrigou os dois países a darem maior atenção à gestão da água e, a par da crescente procura por fontes de energia renovável, levou à construção de barragens ao longo dos cursos de água.

Atualmente, há largas dezenas de barragens e albufeiras nos rios que Espanha e Portugal partilham, o que coloca um problema especialmente grave para Portugal: uma vez que a água corre de Espanha para Portugal, são os espanhóis quem fica com a chave da água que chega a território português. Para os agricultores das regiões fronteiriças, as captações nas águas internacionais também levantam questões diplomáticas complexas. No centro de uma questão cada vez mais delicada está a dificuldade em conciliar uma gestão sustentável dos rios (que implica garantir a continuidade dos ecossistemas fluviais) com uma política de combate à seca em dois países que lutam pela pouca água disponível.

Em 1998, Portugal e Espanha assinaram a Convenção de Albufeira, o tratado internacional que regulamenta a gestão dos rios partilhados pelos dois países. Entre outros aspetos, a Convenção de Albufeira determina os caudais que Espanha tem de enviar para Portugal em todos os rios partilhados, de modo a garantir a vida daqueles cursos de água. Para os ambientalistas, a Convenção de Albufeira é manifestamente insuficiente para garantir uma boa gestão destes rios. Um dos aspetos mais relevantes apontados pelo setor ambientalista nacional prende-se com o facto de o tratado apenas prever caudais mínimos anuais, trimestrais e semanais, que são fixados política e administrativamente.

No entender dos ambientalistas, esta política não é suficiente para garantir a continuidade dos caudais dos rios: por absurdo, Espanha pode enviar uma boa parte do caudal num curto período, retendo água durante um tempo mais alargado. Na prática, a continuidade do caudal dos rios fica entregue à gestão das barragens espanholas, às necessidades de produção elétrica de Espanha e ao abastecimento de água às cidades espanholas. Em setembro de 2019, foi uma situação destas que esteve na origem da grave seca que levou o rio Tejo a praticamente secar na fronteira: em julho de 2019, a dois meses do fim do ano hidrológico, Espanha ainda tinha de enviar cerca de 30% do caudal mínimo anual. A água foi libertada à última hora, para cumprir com os mínimos exigidos e evitar multas, e a barragem de Cedillo foi praticamente esvaziada. Na altura, o Observador contou os detalhes dessa história nesta longa reportagem multimédia.

Os ambientalistas portugueses exigem que Portugal exija a Espanha, mais do que caudais mínimos semanais, o cumprimento de caudais ecológicos, definidos com critérios científicos para assegurar a continuidade do fluxo da água e a manutenção dos ecossistemas fluviais.

Agora, no ano em que se comemoram os 25 anos desde a entrada em vigor da Convenção de Albufeira, Portugal e Espanha voltaram a sentar-se à mesa — com a expectativa, da parte dos ambientalistas, de que alguns dos problemas crónicos da Convenção de Albufeira pudessem ser resolvidos, já que estes 25 anos têm sido marcados por vários incumprimentos do tratado.