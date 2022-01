Especialistas têm sérias dúvidas de que morte de criança no Santa Maria tenha sido causada pela vacina. Engasgamento é uma das hipóteses

Mas a reanimação não bastava para salvar a vida do menino. Durante uma paragem cardiorrespiratória, o coração simplesmente para de funcionar e compromete também o funcionamento dos pulmões. A corrente sanguínea prossegue por alguns instantes, mas sem que o dióxido de carbono seja desperdiçado e substituído pelo oxigénio, e a seguir estagna porque o coração já não o está a bombear. Foi o que aconteceu a esta criança: mesmo após a reanimação, a criança entrou em morte cerebral por causa dos danos irreversíveis que a paragem cardiorrespiratória causou no cérebro. Morreu este domingo à tarde.

Não é conhecida ainda qualquer causa da morte

A causa da morte, uma semana depois de ter sido vacinado com a primeira dose contra a Covid-19, não foi atribuída nem à vacinação, nem à infeção pelo SARS-CoV-2. Nem a nada, por enquanto. Um cardiologista contactado pelo Observador — e que preferiu não ser identificado — disse mesmo considerar “estranho” que a vacina esteja na origem da paragem cardiorrespiratória: “Não é comum este tipo de efeitos colaterais com as vacinas”, disse o clínico, adiantando: “Há outras circunstâncias que podem explicar melhor uma paragem cardiorrespiratória, como a presença de um corpo estranho que tapou as vias respiratórias”.

Esta ideia foi levantada também por algumas fontes ao jornal Expresso, que noticia que uma análise preliminar à criança mostram sinais de a mesma se ter engasgado, provavelmente com comida, quando foi entubada nas manobras de reanimação. O Hospital de Santa Maria não quer comentar esta hipótese e apelou ao respeito pela vida privada e pela perda da família enlutada.

Outro imunologista também afirmou ao Observador que “é uma situação que é estranha em termos de associação em vacinas” e tendo em conta as informações que são conhecidas sobre a criança em causa. Mesmo supondo que a paragem cardiorrespiratória teve origem numa miocardite (algo que seria inédito), elas são “extremamente raras, mais raras do que as causadas pela Covid-19”. Embora sejam mais comuns entre os rapazes, a frequência “vai decrescendo com a idade” — pelo que seria mais provável que um caso destes surgisse em crianças mais velhas — e “acontecem quase sempre com a segunda dose”.

É essa o panorama que tem sido descoberto noutros países europeus que estão a vacinar crianças, mas também nos Estados Unidos: nas primeiras oito milhões de pessoas entre os cinco e os 11 anos vacinadas em território norte-americano, foram detetados menos de 15 casos de miocardite. Destes, só nove foram efetivamente associados à toma da vacina. Há cinco casos ainda em investigação. Nenhum morreu.

Mas no campo teórico, a associação não seria impossível. Os efeitos adversos mais graves desta vacina costumam acontecer uma semana depois da vacinação e são, de facto, mais comuns em pessoas do sexo masculino do que em pessoas do sexo feminino, explicou ao Observador um virologista que também pediu o anonimato. É o caso das miocardites e das microtromboses, que resultam de uma reação exacerbada do sistema imunitário: “Há pessoas com predisposição para criar mais anticorpos contra os vírus, mas esses anticorpos podem reconhecer também outras proteínas nas células do nosso organismo. E atacam-nas e destroem-nas”.