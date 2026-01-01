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Mário Soares assinou o Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE) a 12 de junho de 1985, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa
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Mário Soares assinou o Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE) a 12 de junho de 1985, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa

ARQUIVO PARLAMENTO EUROPEU

Mário Soares assinou o Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE) a 12 de junho de 1985, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa

ARQUIVO PARLAMENTO EUROPEU

Fotogaleria. As negociações nos bastidores, a cerimónia nos Jerónimos, as visitas, os acordos. 40 anos de Portugal na Europa em 40 imagens

Portugal aderiu à então CEE há exatamente quatro décadas, a 1 de janeiro de 1986. Com base nos arquivos fotográficos do Parlamento Europeu, 40 imagens que contam parte da história dos últimos 40 anos.

As negociações oficiais para a integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE), atual União Europeia (UE) começaram formalmente a 17 de outubro de 1978. Mas foram muitas as reuniões oficiais e oficiosas que se realizaram em Lisboa, em Bruxelas e até em Estrasburgo.

Vários foram os protagonistas políticos que contribuíram, direta ou indiretamente, para que os restantes Estados-membros considerassem como uma boa hipótese a integração de Portugal na CEE: Mário Soares, primeiro como ministro dos Negócios Estrangeiros e depois como primeiro-ministro, Francisco Sá Carneiro como líder do PPD/PSD e também como primeiro-ministro e António Ramalho Eanes como Presidente da República. Todos eles e tantos outros contribuíram para que a imagem de Portugal fosse suficientemente boa para que a integração de Portugal fosse aceite.

O processo negocial ficou formalmente concluído na manhã do dia 12 de junho de 1985 nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. A assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à CEE aconteceu com pompa e circunstância com representantes dos dez Estados-membros já pertencentes ao clube de elite, do presidente do Conselho das Comunidades Europeias, Giulio Andreotti, e do presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors. Felipe González, chefe do governo espanhol, esteve também presente antes da cerimónia de adesão do país vizinho, que teve lugar nesse mesmo dia, à tarde, em Madrid. Era a formalização do terceiro alargamento da instituição, depois da entrada da Dinamarca, Irlanda e Reino Unido em 1973, e da Grécia em 1981. A CEE passaria a contar com 12 Estados-membros.

Mário Soares, primeiro-ministro, Rui Machete, ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, ministro dos Assuntos Europeus, e Ernâni Lopes, ministro das Finanças, assinaram o Tratado de Adesão de Portugal à CEE e ficou assim fechado um processo de muitos anos de negociações. O tratado, porém, não teve efeito imediatos e teve de ser ratificado pelos parlamentos nacionais dos outros Estados-membros e foi depois depositado oficialmente em Roma, tendo a entrada oficial de Portugal (e Espanha) na CEE ocorrido a 1 de janeiro de 1986.

“Portugal regressa à Europa” é uma das frases ditas por Mário Soares num discurso não só para dentro do país mas, sobretudo, para consolidar as relações externas.

Com base nos arquivos fotográficos do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, o Observador juntou quarenta imagens que mostram os bastidores das negociações de Portugal para conseguir aderir à CEE, a cerimónia de assinatura do Tratado de Adesão, a primeira sessão plenária do parlamento com Portugal como pleno Estado-membro e as consequências dessa mesma adesão, plasmadas em visitas, acordos, tratados, reuniões, negociações, etc. Estes são alguns dos líderes políticos portugueses com um papel ativo na história dos últimos quarenta anos da União Europeia e do país.

Veja a fotogaleria abaixo.

Visita de Francisco Sá Carneiro, presidente do Partido Popular Democrático (PPD) à Comissão Europeia, recebido pelo presidente François-Xavier Ortoli a 27 de janeiro de 1976
EC
O primeiro-ministro Mário Soares visita o Parlamento Europeu em Estrasburgo a 8 de março de 1977 para uma das rondas de negociações com vista à entrada de Portugal na então CEE
Visita de Mário Soares ao Parlamento Europeu em Estrasburgo a 8 de março de 1977 para uma das rondas de negociações para a entrada de Portugal na então CEE
Soares em Bruxelas em 1977 depois de uma série de reuniões com representantes dos Estados-membros
EU
O Presidente do Parlamento Europeu, Emilio Colombo, encontra-se com Vasco da Gama Fernandes, primeiro presidente da Assembleia da República, no Luxemburgo, em julho de 1978
Visita oficial de António Ramalho Eanes, "o primeiro presidente democrático de Portugal", como foi chamado pelos restantes países, ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a 13 de novembro de 1978
© European Union
Ramalho Eanes discursa no Parlamento Europeu a 13 de novembro de 1978, quando as negociações para a entrada de Portugal na CEE ainda decorriam
Em junho de 1980, Roy Jenkins, presidente da Comissão Europeia, recebe em Bruxelas Francisco Sá Carneiro, que expressa o desejo de ver concluídas rapidamente as negociações sobre a adesão de Portugal
O primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão é recebido na Comissão Europeia pelo presidente Gaston Thorn a 25 de janeiro de 1982
O primeiro-ministro Mário Soares discursa na Assembleia da República durante a votação do Tratado de Adesão de Portugal à CEE, a 10 de junho de 1985
Soares e Felipe González, chefes dos governos português e espanhol, abraçam-se junto à Torre de Belém no dia da assinatura da entrada dos dois países na CEE, a 12 de junho de 1985
EC
Mário Soares assinou o Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia a 12 de junho de 1985, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa
ARQUIVO PARLAMENTO EUROPEU
A cerimónia contou com representantes dos dez Estados-membros da então CEE
EC
Reunião do Conselho Europeu no Luxemburgo, a 2 de dezembro de 1985, um mês antes da entrada oficial de Portugal e já com Cavaco Silva como primeiro-ministro
EC
Primeira reunião da Comissão Delors, a 6 de janeiro de 1986, com os novos membros de Espanha e Portugal. O comissário português, António Cardoso e Cunha, está em primeiro plano
Primeira sessão plenária do Parlamento Europeu com os novos membros da CEE, Portugal e Espanha, em Estrasburgo, em 13 de janeiro de 1986
Primeira sessão plenária do Parlamento Europeu com os novos membros da CEE, Portugal e Espanha, em Estrasburgo, em 13 de janeiro de 1986
Chegada ao aeroporto de Estrasburgo de Mário Soares, a 9 de julho de 1986. Soares tinha sido eleito Presidente da República nas eleições de janeiro, tendo enfrentado Freitas do Amaral na segunda volta
Soares discursa na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, por ocasião da sua visita oficial em julho de 1986
Em 4 de março de 1988, em Caya, Badajoz, um grupo de crianças agita bandeiras europeias para celebrar a abolição dos postos fronteiriços entre Portugal e Espanha
O Tratado de Maastricht, ou Tratado da União Europeia (TUE), foi assinado em 7 de fevereiro de 1992, em Maastricht. Discurso de Cavaco Silva
EC
Conselho Europeu com a presença dos chefes de governo dos Estados-membros da UE, em Lisboa, em 1992
© European Communities, 1992
Reunião bilateral entre o Presidente da República Mário Soares e o presidente do Parlamento Europeu Egon Klepsch, em 1992
Visita do Presidente da República, Jorge Sampaio, ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a 18 de fevereiro de 1998
Comissários europeus (liderados pelo italiano Romano Prodi) entre setembro de 1999 e novembro de 2004. Foi a primeira vez, desde 1986, que Portugal contou com um comissário indicado pelo PS
Conselho Europeu em Santa Maria da Feira a 20 de junho de 2000. António Guterres, ao centro, na fotografia de família com um cachecol de Portugal ao pescoço
EC/Portuguese Presidency of the
O Presidente da República, Cavaco Silva, discursa no Parlamento Europeu durante a sessão plenária em Estrasburgo a 4 de setembro de 2007
Cimeira UE - Rússia com José Manuel Barroso, então Presidente da Comissão Europeia, José Sócrates, primeiro-ministro, e Vladimir Putin, Presidente da Rússia. em Mafra, a 26 de outubro de 2007
© EC / SIPA / Diago Carvalho
Encontro entre o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, e o Presidente da República, Cavaco Silva, em Estrasburgo a 12 de junho de 2013
Mathieu Cugnot
Martin Schulz, presidente do Parlamento Europeu, com o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, a 6 de novembro de 2013
Bauweraerts. Didier
Martin Schulz com o então candidato às eleições presidenciais Marcelo Rebelo de Sousa, a 18 de novembro de 2015
Alexis HAULOT
Visita do primeiro-ministro António Costa ao Parlamento Europeu, em Bruxelas, recebido pelo presidente do Parlamento Europeu Martin Schulz a 17 de dezembro de 2015
Benoit BOURGEOIS
Encontro do presidente do Parlamento Europeu Martin Schulz e o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, em Estrasburgo, a 13 de abril de 2016
Fred MARVAUX
Visita oficial de Martin Schulz, presidente do Parlamento Europeu, numa passagem pela Associação CAIS, em Lisboa, a 3 de junho de 2016
EU/Bruno Portela
Inauguração da sala Mário Soares no Parlamento Europeu, em Bruxelas, na presença de António Costa, primeiro-ministro, e de Isabel Soares, filha do histórico político, a 31 de janeiro de 2018
Laurie DIEFFEMBACQ
Debate com o primeiro-ministro António Costa sobre o futuro da Europa, em Estrasburgo, a 14 de março de 2018
Mathieu CUGNOT
Visita oficial de Antonio Tajani, presidente do Parlamento Europeu, a Portugal, numa visita ao Instituto Superior Técnico, a 27 de setembro de 2018
Baptiste de Ville d'Avray
Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, encontra-se com Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, em Estrasburgo a 10 de maio de 2023
DAINA LE LARDIC/ © European Union
Visita oficial de Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, a Portugal, onde reuniu com António Costa no Palácio de São Bento, a 15 de junho de 2023
DAINA LE LARDIC
Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, reúne-se com o primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro em Bruxelas a 21 de março de 2024, onze dias depois da vitória deste nas legislativas
Daina Le Lardic

Este artigo faz parte de uma série do Observador dedicada aos quarenta anos da adesão de Portugal à União Europeia. Resulta de uma parceria entre o Observador e o Parlamento Europeu. É um conteúdo editorial completamente independente. 

Proponha uma correção, sugira uma pista: jporfirio@observador.pt

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