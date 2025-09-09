Gale Ann Hurd, produtora de "Terminator" e "Aliens": "Porque é que tudo é woke ou é MAGA? Não podemos simplesmente apreciar a arte?"

Exterminador Implacável, Aliens: O Recontro Final, Armageddon, The Walking Dead. São alguns dos maiores sucessos de massas do audiovisual norte-americano nas últimas quatro décadas. Ação, aventura, ficção científica, formam parte de uma espécie de “cânone”, cinema e televisão de géneros pretensamente “masculinos”, feitos de e para homens. Podia até ser verdade, não fossem os títulos mencionados terem todos em comum a mesma voz de comando a estilhaçar o estereótipo, uma verdadeira “mulher do leme”: a produtora Gale Anne Hurd.

“Muitas pessoas, sobretudo jornalistas, erram nessa ideia dos ‘filmes de homens’. Não faço ideia de onde é que isso vem”, diz ao Observador. Firme, coloca os pontos nos is. Diz que é uma característica que teve de desenvolver ao longo dos anos de trabalho na notoriamente competitiva (e sexista) indústria de Hollywood. “Os estudos indicam que mais de 50% do público de filmes de terror são mulheres e, no entanto, há esta perceção de que as mulheres não gostam de terror. Se um casal heterossexual for ver um filme, a decisão normalmente é da mulher. O público feminino é muito, muito importante, os dados refletem-no”.

O terror, e o papel da mulher nele, é justamente o que traz Gale Anne Hurd a Portugal, onde será homenageada pelo MOTELX — Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa com a primeira edição do Prémio Noémia Delgado. Durante o festival, com epicentro no Cinema São Jorge de 9 a 15 de setembro, dará ainda uma masterclass sobre a sua carreira, um percurso de desafio às convenções e normas daquilo que se dizia serem os filmes de interesse do “grande público” – e de quem estaria apto a produzi-los.

Nome até aqui esquecido do Novo Cinema Português, a cineasta que inspira o prémio teve, contudo, um percurso importante na cinematografia nacional. Como montadora, assinou dois filmes marcantes do período, Mudar de Vida (1966), de Paulo Rocha, e O Passado e o Presente (1971), de Manoel de Oliveira. Como realizadora, praticou o documentário e a ficção, adotando técnicas da antropologia visual mas também do cinema fantástico, adaptando Eça de Queirós, Júlio Dinis e Mário de Sá-Carneiro, entre outros. Mortos-vivos, sereias, bruxas e demónios foram parte fundamental do seu imaginário fílmico.