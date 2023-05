13 de Maio. Há quem vá de joelhos a Fátima; há quem fique a ver o Festival da Eurovisão – difícil dizer qual o mais doloroso. Na Cova da Iria, terão corrido umas aparições num cenário de enorme pobreza e simplicidade; na Arena de Liverpool, há pontuais intervalos de simplicidade numa grande aparição luminescente. Segredos? Nenhuns. Zelensky foi proibido de falar porque é contra as “regras” do Festival, dúvidas houvesse da futilidade de tudo isto.

Há, precisamente, seis anos, Salvador Sobral ganhou o festival para Portugal, no mesmo dia em que o Papa visitava Fátima e o Benfica era campeão. Hoje, o Papa não veio, o Benfica até jogou e até ganhou, mas ainda precisa de mais três pontos para ir em peregrinação ao Marquês, e uma vitória portuguesa no festival parece tão provável como uma aparição da Virgem.

A Ucrânia ganhou no ano passado, mas, com o país em guerra, a organização foi transferida para o segundo classificado, o Reino Unido, o mesmo que decidiu que, este ano, a ordem de atuações não é determinada por sorteio, mas por eles. Portugal atua em segundo, de 26, um daqueles lugares onde nunca se ganha coisa nenhuma porque, a meio, já ninguém sequer se lembra do que fomos lá fazer. Em todo o caso, para dar sorte, Mimicat pediu a todos que usassem uma peça de roupa vermelha – e eu escolhi um cachecol a dizer “Dá-me o 38”. Assim é que é bonito, digo eu. Sinergias, diria a malta dos trendings.

