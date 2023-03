O Governo vai criar um grupo de trabalho para “revisitar” o regime de Segurança Social do serviço doméstico, revisitando matérias como a proteção social dos trabalhadores, assim como o regime contributivo. O grupo já estava nos planos do Ministério do Trabalho, mas a sua criação foi acelerada com as notícias recentes de que a criminalização do trabalho não declarado vai também abranger os particulares que recorram ao serviço doméstico. O objetivo é melhorar a proteção destes trabalhadores, que muitas vezes estão na economia informal, levando-os para dentro do sistema, o que determina a contratualização do serviço, o pagamento à segurança social, a existência de seguros.

O trabalho doméstico é hoje enquadrado num regime autónomo, fora do Código do Trabalho, por um decreto-lei que data de 1992 e que desde então não teve alterações de fundo. A ideia do Governo será manter o trabalho doméstico num regime autónomo, até pelas suas “especificidades”, melhorando a proteção dos trabalhadores no presente e para efeitos de pensão de velhice. “É um sistema próprio que tem muitas especificidades, onde há situações de multiemprego, de alguma informalidade que é socialmente praticada por muita gente”, refere Miguel Fontes, secretário de Estado do Trabalho, em declarações ao Observador.

O que vai, ao certo, ser estudado e alvo de propostas legislativas pelo grupo de trabalho? “O objetivo é estudar o regime de Segurança Social do serviço doméstico“, começa por dizer Miguel Fontes. Isso inclui reavaliar a forma como as contribuições são feitas, assim como a proteção social incluindo no acesso ao subsídio de desemprego. “Um dos objetivos deste grupo de trabalho é reavaliar o enquadramento legal do serviço doméstico, no âmbito contributivo e prestacional“, afirma.

