Há um espaço "Komum" e cheio de ténis no Chiado, que quer "calçar a capital com histórias" e não só

Segunda-feira, 14h20. Ainda faltam quarenta minutos para a abertura, mas o espírito da Komum já se sente no sobe e desce da escadaria da Calçada Nova de São Francisco, no coração da baixa lisboeta, dentro das caixas de papelão que, à primeira vista, ninguém estimaria em algumas centenas de euros. Entre as 11 e as 14h30, as manhãs do primeiro dia da semana, são sempre assim. Criada para dar um espaço físico aos pares de ténis icónicos que começaram a tomar de assalto a compra e venda nas redes sociais, a loja que abriu há duas semanas e pretende afirmar-se no panorama da cultura urbana, dedica toda a manhã à compra de novos pares.

João Barbosa — o Branko dos Buraka Som Sistema, que está por detrás do projeto com a companheira, Cinda Nunes — explica que é “uma forma de alimentar um ecossistema rotativo” em Portugal. “A ideia não é fazer o que já está feito no digital, é ocupar um espaço que não estava ocupado e dar um expositor físico a uma cultura.”