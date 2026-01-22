"Heated Rivalry": calor sobre o gelo não faz uma série, mas ajuda muito a construir um fenómeno

Não embarco com a maior das facilidades em ondas, mas também não sou pessoa do contra. Não foi sempre assim, até porque não saltei magicamente o período da adolescência. Fui de alimentar ódios viscerais a coisas consensuais, só porque sim, brindando as pessoas com autênticas TED Talks sobre as minhas opiniões que interessavam a cerca de ninguém. Fui podando essas ervas daninhas da minha personalidade ao longo dos anos, no entanto, a jardinagem periódica continua a ser necessária. Exemplo disso é que só comecei a ver o The Office americano muito recentemente (muito graças a The Paper, sobre a qual escrevi aqui), porque “Para quê mexer na perfeição que é o original do Gervais?”. Aproveito para pedir desculpas publicamente a todas pessoas a quem enfiei esta palestra garganta abaixo, ao longo dos anos. Já vou na quinta temporada. E sim, estou a adorar cada minuto, não consigo parar e mais houvesse.

Quando, do dia para a noite, fui abalroada por um TGV de referências a Heated Rivalry, fiquei entre o “‘tou cheia de te ouvir!” e o “mortinha para ver” — que a pessoa evoluiu, mas ainda não conseguiu extirpar o FOMO na sua totalidade, se é que alguma vez o vai conseguir fazer. Esperei calmamente que a série aterrasse numa plataforma “legal”, não propriamente por superioridade moral, mas por falta de pachorra para inesgotáveis pop-ups com grandes seios a uns quantos quilómetros de minha casa. Fez-se justiça e eis que sou presenteada com a série em ante-estreia, que estará finalmente disponível entre nós no dia 23 de janeiro (sexta-feira) na HBO Max.

Para quem esteve em reclusão numa cave no último mês: Heated Rivalry é uma série canadiana com o NHL como pano de fundo (a liga de hóquei no gelo norte-americana que junta as equipas dos Estados Unidos e do Canadá) que acompanha a relação dos rivais/amantes Ilya Rozanov (Connor Storrie) e Shane Hollander (Hudson Williams). No ringue, dá a ideia que se vão comer que nem cães, no quarto de hotel concretizam-no. Um clássico enredo rivals-to-lovers que marca a diferença pelos ditos serem dois homens extremamente agradáveis à vista e que ao fim de 18 minutos do primeiro episódio nos levam para a cama com eles, salvo seja. Meninas e meninos, isto não é um slow burner. São atletas, é gente que está no pico de forma, as hormonas andam ali a dançar o cavalinho do Pedro Sampaio, é vê-los a dar tudo. Um ao outro e a uma audiência muito feminina e, em boa parte, com o cartão de utente heterossexual, que caiu de quatro por estes dois, o que me parece adequado.

Os protagonistas conhecem-se à entrada do gimnodesportivo onde a Rússia e o Canadá se vão defrontar, sendo que cada um é a jovem promessa da respetiva seleção. Shane, como bom menino de coro, vai-se apresentar ao adversário, elogia-o e deseja-lhe boa sorte, demonstrando um fair play impecável. Ilya faz o calado misterioso, o atleta rebelde que fuma cigarros, e garante a Shane que lhe vai dar na pá (pun intended). A tensão sexual vai aumentando entre os dois, incluindo uma cena em que pedalam lado a lado, com o russo a arfar como se estivesse a invadir a Crimeia, e a coisa lá se dá. A partir daqui, vemos os avanços e recuos (no pun intended) da relação entre os dois, ao longo de 8 anos, e do quanto estão ou não emocionalmente investidos um no outro.