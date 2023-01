Carlos Pacheco fez parte da lista do Partido Socialista à câmara municipal de Portimão nas eleições autárquicas de setembro de 2021, encabeçada por Isilda Gomes, e, um mês depois, renunciou ao lugar de primeiro suplente. Passado um mês dessa renúncia, o executivo liderado por Isilda Gomes atribuiu-lhe um contrato de 82.656 euros por ajuste direto, para dinamizar o espetáculo “Portimão um Sonho de Natal”.

Um ano depois, já neste Natal de 2022, o município voltou a contratar o mesmo espetáculo a Carlos Pacheco por 92.170 euros, através de consulta prévia. Até ser candidato do PS não há registo de nenhum contrato público com a autarquia de Portimão, depois de integrar a lista, o município atribuiu-lhe dois contratos no valor de cerca de 175 mil euros. A presidente da câmara e o visado desvalorizam a história.

Carlos Pacheco, ex-candidato pelo PS e ator, diz ao Observador que “não percebe a história” e acusa a oposição de se ocupar com “coisas sem sentido“. Também a presidente da autarquia, questionada sobre uma incompatibilidade ética, respondeu ao Observador que “Carlos Pacheco renunciou em finais de outubro de 2021 à sua presença na lista de candidatos suplentes do Partido Socialista, mostrando a sua indisponibilidade para exercer funções autárquicas”.

Para Isilda Gomes, o facto de atribuir um contrato a um membro da sua lista por ajuste direto nas autárquicas que ocorreram um mês antes, não constituiu qualquer problema. O ator confirma ao Observador que renunciou e acrescenta “não perceber nada de política” e fala em “pedras no sapato” com figuras da oposição em Portimão.

