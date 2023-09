Martim Bello “já era grande” quando começou a jogar no Cascais. No râguebi não há espaço para lutas que não aquelas que se cingem ao contexto da competição. No entanto, para o internacional português, o râguebi e as artes marciais chegaram a ser realidades simultâneas. “Comecei a fazer jiu-jitsu, onde a placagem é uma maneira de atirar um adversário ao chão. Havia esse paralelo”. O avançado dos Lobos sempre deu prioridade ao râguebi, até que fez um ano sabático para se dedicar aos jiu-jitsu. Mas tudo voltaria a mudar.

O local de estágio de Portugal está agitado no dia anterior ao anúncio dos convocados para o segundo jogo do Mundial, contra a Geórgia (sábado às 13h em Toulouse). Martim Bello conversa com o Observador no meio do corrupio de membros do staff e outros jogadores e conta porque é que podia muito bem não estar ali.

Como é que começou a tua aventura no râguebi?

A minha aventura começou por causa do meu irmão que começou a jogar râguebi por causa do nosso media manager [da seleção]. O nosso media manager andava connosco na escola e jogava no Direito na altura. Ele levou uma bola de râguebi para a escola e o meu irmão achou graça àquilo e decidiu experimentar. Nós não fomos para o Direito, começámos a jogar em Cascais. Entrei no final da época e era sub-14 de segundo ano. Saltei logo para os sub-16. No ano a seguir é que comecei mesmo a jogar râguebi a sério.

