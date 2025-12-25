João Soalheiro, presidente do Património Cultural: "Não tenho problemas de orçamento, tenho problemas de recursos humanos"

Quando chegou, qual foi a sua maior preocupação?

Foi olhar para o que tinha sido transposto da DGPC e avaliar a capacidade ou incapacidade de responder não apenas à casuística dos processos e da sua tramitação, mas também de introduzir uma lógica de renovação em termos dos objetivos de intervenção no património cultural. Foi nesse sentido que procurámos reagrupar, refuncionalizar e reestruturar as unidades flexíveis de que dispúnhamos. Para se criarem novas divisões e departamentos têm que se extinguir velhas divisões, obviamente, tem de se sacrificar a estrutura. Introduzimos duas divisões importantes do ponto de vista do que é a atitude da relação com a sociedade portuguesa: a Rota das Catedrais e a Teodemirvs – Tesouros da Herança Cultural Portuguesa.

Quer explicar o que fazem esses departamentos novos?

As catedrais portuguesas constituem um núcleo de património altamente relevante, significante do ponto de vista coletivo, independentemente do posicionamento de qualquer cidadão quanto a matérias de foro religioso. Todos nos reconhecemos de alguma forma ligados àquelas pedras, seja pela arquitetura, pelo lado estético puro e duro, historicamente, enfim, olhamos para aqueles edifícios e sentimos que fazemos parte daquilo e aquilo faz parte de nós. A Conferência Episcopal Portuguesa tem um papel muito importante a este nível porque agrega do ponto de vista colaborativo as várias dioceses em que a Igreja Católica está organizada. Cada diocese é autónoma em relação à outra, mas tem na Conferência Episcopal o fórum de articulação institucional e nós, a partir do Ministério da Cultura, há muitos anos tivemos um movimento de colaboração no sentido de intervencionar as catedrais, recuperá-las do ponto de vista patrimonial para as projetar como uma mais-valia de comunhão e de realização das pessoas na sociedade portuguesa. A esse projeto chamou-se Rota das Catedrais. Há de demorar ainda muitos anos a operacionalizar, mas o itinerário de colaboração entre as entidades de foro canónico e o MC está para continuar e para ser aprofundado. Entendemos aqui internamente que era importante dar um sinal público de empenhamento nessa matéria e também transmitir à Conferência Episcopal um sinal muito inequívoco de empenhamento e por isso criámos a divisão para a Rota das Catedrais. Ainda se está a maturar o seu itinerário, um dia destes trará certamente novidades, porque estamos a olhar muito para aquilo que de bem feito está a acontecer pela Europa a este nível.

E a Teodemirvs?

A divisão agrupa todos os monumentos que estão afetos ao instituto do ponto de vista da sua organização enquanto sítios arqueológicos, enquanto castelos, enquanto mosteiros. Todos os monumentos que não têm enquadramento na Rota das Catedrais, estão na Teodemirvs. Essa divisão está a construir um projeto a dois níveis. Um: olhando para os monumentos ver as suas necessidades, mapeá-las, planear as intervenções que precisam de ser desencadeadas no futuro. Dois: trabalhar a sua divulgação e a sua valorização do ponto de vista da fruição pública. O objetivo é poder oferecer um produto que vamos ensaiar em 2026, mas que vai ser materializado no ano de 2027, em que os portugueses tenham um acesso ilimitado do ponto de vista digital ao melhor que cada monumento tem para oferecer.

Este trabalho envolve que recursos humanos?

Neste momento, a equipa ainda é pequena, o objetivo é externalizar algumas das realizações. Vamos contar muito com a colaboração do Turismo de Portugal e das Universidades. Estamos a tentar arrumar a casa cá dentro, projetar os objetivos e o itinerário e depois chamar a nós a colaboração de terceiros que nos vão ajudar a dar um passo em frente relativamente a estas matérias. O nome Teodemirvs tem uma particularidade que faço questão de explicar. No dia 1 de janeiro do ano 572, portanto há 1500 anos, o Estado da altura, centrado no rei Miro dos suevos, publicou lá em cima, em Braga, um decreto que fixava os limites territoriais da arquidiocese. É uma das ações mais importantes do ponto de vista da simbólica e do exercício do poder. O decreto tem um conjunto de informações que merecem ser conhecidas e entendidas. Vou só elencar algumas. Tratava-se de fixar os limites de uma forma aceitável para toda a gente. O rei nomeou uma comissão para estudar o assunto, a comissão foi aos arquivos analisar a documentação, depois foi para o terreno auscultar as testemunhas aldeia em aldeia para reconhecerem os limites, no fim, elaborou uma proposta de fixação dos limites em conformidade com aquilo que tinham lido e ouvido e mandou a proposta a uma comissão de peritos. Ouvidos os peritos e estabelecido o texto final, foi ao rei para promulgação. Tenho dito aos nossos técnicos e aos nossos interlocutores que todos os gestos fundamentais do itinerário da responsabilidade pública de salvaguarda do património cultural em que hoje atuamos estão materializados neste decreto. Alguém propõe uma classificação, os serviços técnicos estudam a proposta, vão aos arquivos fazer a pesquisa para estabelecer o histórico daquele bem, depois vão ao sítio ouvir quem está e ver de que se trata, depois escrevem uma proposta que vai ao Conselho Nacional de Cultura para ser validada pelos peritos, a seguir é elaborada a proposta de decreto, que por sua vez vai a promulgação por quem de direito. Ou seja, todos os gestos significantes da tutela pública por um bem cultural que hoje praticamos estão documentados num decreto do ano de 572.